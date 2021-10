Billy Porter kritisch voor ‘Vogue’-nummer met Harry Styles in jurk

Dat Harry Styles vorig jaar in een jurk verscheen op de cover van modeblad Vogue, was voor acteur Billy Porter, voorvechter van genderfluïde kleding, niet zozeer een mijlpaal, maar eerder een teleurstelling.

De Amerikaanse editie van modeblad Vogue pakte enkele maanden geleden uit met een bijzonder nummer: popster Harry Styles als eerste man (alleen) op de cover, in een jurk dan nog. Die keuze legde het magazine geen windeieren, het werd een van de best verkochte nummers.

Maar voor Billy Porter, bekend als Pray Tell in de serie Pose, voelde de keuze voor Styles toch wat wrang aan, zo gaf hij toe in een interview met The Sunday Times. Porter, die er al zijn hele carrière een zaak van gemaakt heeft om de kleding te dragen die hij zelf wil, of dat nu een baljurk of een glitterpak is, voelde zich wat gepasseerd. Hij benadrukt in het interview dat queer mensen niet dezelfde kansen krijgen.

‘Ik denk dat de mode-industrie mij aanvaard hebben omdat ze wel moesten. Ik heb het gesprek (over genderfluïde kledij) opgestart en toch kiest Vogue voor Harry Styles - een witte, heteroman - om voor het eerst een man in een jurk op hun cover te plaatsen’, aldus Porter.

‘Ik was de eerste om het te doen en nu doet iedereen het’, zegt Porter, die in 2019 als eerste openlijk homoseksuele man de Emmy voor beste acteur in een dramareeks won. ‘Ik heb mijn hele leven moeten vechten voor het moment dat ik een jurk kon dragen naar de Oscars. Hij moest enkel wit en hetero zijn.’

Overigens heeft Styles zijn seksuele geaardheid nog nooit gedefinieerd, ook al lijkt hij vooral relaties te hebben met vrouwen, de bekendsten onder hen Taylor Swift en Olivia Wilde. Ook op het vlak van gender laat hij ruimte voor mysterie. Niet alleen in zijn voorkomen - door te experimenteren met nagellak, vrouwenkleding en juwelen - maar ook in het nummer ‘Girl crush’ laat hij de deur op een kier.