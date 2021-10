Noorwegen plant grootste scheepstunnel ter wereld

De Noorse regering heeft geld vrijgemaakt voor de bouw van de Stad Ship-tunnel. De 1,7 kilometer lange tunnel voor de zeevaart moet een veilige doorgang bieden door de verraderlijke Stadhavetzee.

Door de komst van de tunnel hoeven zeeschepen straks niet meer door de Stadhavetzee te varen. Dit water is de meest blootgestelde en verraderlijke strook water langs de Noorse kust. Sinds 1945 hebben 33 zeelieden hier de dood gevonden.

De tunnel moet het smalste deel van het schiereiland Stad doorkruisen. Volgens de Noren wordt het de grootste scheepstunnel ter wereld. De tunnel wordt 1.700 meter lang, 50 meter hoog en 36 meter breed, waardoor schepen met een breedte tot 21,50 meter door de tunnel kunnen passeren.

Pas klaar in 2026

In 2017 kwam de NCA voor het eerst naar buiten met het tunnelplan. Sindsdien werden meerdere veiligheidsanalyses uitgevoerd en het totale kostenplaatje berekend. Zo zal het bouwen van de tunnel ongeveer 2,8 miljard Noorse kronen (340 miljoen euro) kosten. De plannen lagen er al even, maar worden werkelijkheid nu is gebleken dat de scheepstunnel rendabel is en de financiering volledig afgerond is. Het geld komt namelijk uit het Nationale Transport Plan van Noorwegen.

De bouw begint pas in 2022 en duurt drie tot vier jaar. Bij het bouwen van de tunnel worden enkele nabijstaande gebouwen en ongeveer drie miljoen kubieke meter rots verwijderd.

Volgens het plan krijgt beroepsvaart voorrang, maar mag ook pleziervaart door de tunnel. Te voet door de tunnel gaan, zal niet mogelijk zijn.