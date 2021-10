Vakbonden en directie Lidl bereiken voorakkoord: alle winkels dinsdag open

Vakbonden en directie van supermarktketen Lidl hebben in de nacht van maandag op dinsdag een voorakkoord bereikt over de nieuwe cao en de werkorganisatie. De winkels die maandag gesloten waren, gaan dinsdag om 14.00 uur weer open, melden de christelijke en socialistische vakbond dinsdagnacht.

Het personeel staakte al sinds vrijdag in heel wat Lidl-winkels, uit protest tegen de hoge werkdruk. Vakbonden en directie hebben nu een voorakkoord gesloten rond een reeks maatregelen.

Zo wordt de vliegende ploeg – die flexibel ingezet wordt in winkels waar personeel uitvalt door bijvoorbeeld ziekte – uitgebreid met 83 personen, van 140 naar 223 personen. Er is ook een specifiek actieplan om extra ondersteuning te voorzien in de filialen met een gemiddeld hoger ziektecijfer en er komen nieuwe initiatieven voor de snellere instroom van nieuwe collega’s.

Ook wordt het takenpakket van het personeel vereenvoudigd, door verschillende taken (bestellingen of digitale prijskaarten) te automatiseren of niet langer de verantwoordelijkheid van winkelmedewerkers te maken (bepaalde poetstaken). En volgend jaar wordt samen met de sociale partners gedurende twee weken een tijdsmeting van de verschillende taken uitgevoerd in 12 filialen.

De nieuwe maatregelen komen er bovenop eerdere maatregelen die al genomen werden in het kader van een tijdelijk akkoord uit 2018 in afwachting van de finale cao. Een van de maatregelen was dat elke winkel ongeacht de grootte op 42 uren extra per week kon rekenen. In het akkoord van dinsdag wordt het huidige pakket aan uren behouden, inclusief die eerder ingevoerde 42 uren. Tot 30 juni 2022 worden bovendien in alle filialen 14 contracturen extra bovenop de huidige totale benodigde contracturen voorzien.

Reacties Lidl en vakbonden

‘We zijn tevreden dat we met de vakbonden tot een overeenkomst zijn kunnen komen en kijken nu samen uit naar de toekomst’, zegt woordvoerster van Lidl België Isabelle Colbrandt.

Het voorakkoord zal in de komende dagen voorgelegd worden aan het personeel, aldus de christelijke vakbond CNE. Vakbonden en directie hebben ook een kalender vastgelegd tot eind maart 2022 om de onderhandelingen over de arbeidsduur voort te zetten.

Volgens Jan De Weghe, federaal secretaris van de socialistische vakbond BBTK, toont het feit dat de onderhandelingen zo lang hebben geduurd aan dat de vakbonden niet ‘rap rap’ akkoord gegaan zijn. ‘We hebben zo veel mogelijk het signaal van de werknemers doorgedrukt, dat de werkdruk verlaagd moest worden. We hebben ervoor gezorgd dat er handjes in de winkels zijn, dat er collega’s bijkomen en dat de contracten geherwaardeerd worden’, zegt hij.

Om 14 uur open

Alle Lidl-winkels gaan dinsdag weer open. De tientallen winkels die maandag nog gesloten waren, zullen pas om 14.00 uur weer opengaan, aangezien het personeel eerst nog even tijd nodig heeft om alles in orde te maken.