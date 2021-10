ABVV legt zich nog niet neer bij veroordeling militanten voor wegblokkade in 2015: ‘Belemmering democratische rechten’

Het hof van beroep van Luik heeft dinsdag de zeventien militanten en leiders van de socialistische vakbond ABVV-FGTB, die vervolgd werden na een actie waarbij ze het viaduct in Herstal blokkeerden in oktober 2015, opnieuw veroordeeld. De socialistische vakbond legt zich echter niet neer bij die veroordeling.

Tijdens een stakingsdag op 19 oktober 2015 blokkeerden ongeveer 300 manifestanten het viaduct van de snelweg E40 in Cheratte, een deelgemeente van Wezet in de provincie Luik. Die actie had grote gevolgen. Zo werden er vernielingen aangebracht aan het viaduct en stonden dokters en chirurgen geblokkeerd in de ontstane files. Eén ziekenhuispatiënt zou daardoor zijn overleden.

De correctionele rechtbank van Luik had zeventien vakbondsleden, onder wie voorzitter Thierry Bodson, in november vorig jaar veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen van vijftien dagen tot een maand en boetes tot 600 euro. Maar de vakbond was in beroep gegaan tegen die uitspraak.

Voor het hof van beroep hebben de zeventien opnieuw de feiten aangevochten. Ze stelden dat ze zich hadden aangesloten bij een blokkade die al eerder was ingesteld en dat de actie werd verstoord door relschoppers die geen deel uitmaakten van de vakbond.

Maar in een uitgebreid arrest bepaalt het hof van beroep dinsdag dat de beklaagden zich inderdaad schuldig hebben gemaakt aan het opzettelijk hinderen van het verkeer en dat het stakingsrecht niet als rechtvaardigingsgrond daarvoor kan worden aangevoerd. De leiders van de beweging worden veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van een maand. De militanten hebben vijftien dagen voorwaardelijk gekregen. Ze moeten ook boetes van 200 tot 350 euro betalen.

Hof van Cassatie

Het ABVV-FGTB heeft al laten weten zich niet neer te leggen bij de veroordeling. ‘Voor het ABVV vormen dit besluit en de argumenten die eraan ten grondslag liggen een kwaadwillige belemmering van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om actie te voeren en de uitoefening van het stakingsrecht’, zo klinkt het in een mededeling.

‘Kortom, dit besluit vormt een belemmering voor de uitoefening van democratische rechten. Niet alleen voor vakbonden, maar voor alle protestbewegingen.’

ABVV zegt daarom naar het Hof van Cassatie te willen stappen. ‘En wij zijn vastbesloten onze rechten te doen gelden in Straatsburg, voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens’, zo wordt ook beklemtoond.

De vakbond organiseert om 12 uur ook een solidariteitsbijeenkomst op de Place Saint-Lambert, in het centrum van de stad Luik. Bodson zal daar ook het woord nemen.