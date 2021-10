Victor Campenaerts keert terug naar Lotto-Soudal. Zoals Het Nieuwsblad vorige week meldde, voerde hij al een tijdje onderhandelingen met de Belgische formatie. Lotto-Soudal was niet alleen. Ook Intermarché - Wanty-Gobert, Team UAE, Bora-Hansgrohe, Cofidis en Deceuninck-Quick-Step voerden gesprekken met de wereldrecordhouder. Campenaerts kiest nu echter voor zijn ex-ploeg.

Door het vertrek van onder meer John Degenkolb en Tosh Van Der Sande heeft ceo John Lelangue nog wat budget over om de 29-jarige renner in te lijven. Campenaerts reed de voorbije twee jaar bij Qhubeka-Assos en had nog één jaar contract bij de Zuid-Afrikaanse ploeg, maar hij mocht daar vertrekken aangezien de ploeg sinds september geen loon meer kon uitbetalen.

Bij Lotto-Soudal hoopt Campenaerts zijn reconversie van tijdrijder naar klassieke renner voort te zetten in het gezelschap van de opkomende mannen Brent Van Moer en Florian Vermeersch. Bovendien vindt hij bij Lotto-Soudal de Ridley-fiets terug waarmee hij in 2018 en 2019 zijn beste resultaten neerzette. Sinds maandag is Campenaerts al bezig met zich in te werken bij zijn toekomstige werkgever tijdens een kennismakingsstage, verspreid over drie dagen.

‘Hart verloren aan de voorjaarsklassiekers’

Voor Campenaerts waren er meerdere opties bij verschillende sterke ploegen, maar de overstap naar Lotto-Soudal voelt een beetje aan als thuiskomen. ‘Ik voelde meteen vertrouwen en het is natuurlijk ook fijn dat ik naast enkele renners ook nog veel stafleden goed ken’, klinkt het bij Campenaerts. ‘Uiteraard was ik gecharmeerd door de grote interesse van verschillende teams, maar het interessante project en de duidelijke ambities van Lotto-Soudal hebben de doorslag gegeven. Ik kijk er dan ook echt naar uit om mijn steentje bij te dragen in de attractieve manier van koersen van Lotto-Soudal, het is echt exciting!’

Campenaerts proefde afgelopen seizoen van de Belgische klassiekers en dat smaakt duidelijk naar meer. ‘Ik heb mijn hart verloren aan de voorjaarsklassiekers en ik wil voortgaan op het elan van afgelopen seizoen. Dat betekent aanvallend koersen, maar ook resultaat behalen.’

De Antwerpenaar kijkt ook met veel plezier terug op zijn twee jaar bij Team Qhubeka-Assos. ‘Het is meer dan een wielerteam. Het goede doel dat verbonden is aan de ploeg - kinderen via de fiets een kans geven op betere educatie - zal ik voor altijd een warm hart toedragen.’