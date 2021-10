Nieuwe getuigenissen over seksueel geweld na verhalen van verkrachting in Elsene

In de nasleep van de getuigenissen van vrouwen die gedrogeerd en verkracht zouden zijn in twee Elsense cafés, verschijnen nu ook verhalen over andere Brusselse bars. Instagramaccount Balance_ton_bar verzamelt ze.

De woede na getuigenissen over een reeks verkrachtingen in de Brusselse studentenbuurt rond de Begraafplaats van Elsene blijft groot. Sinds vorig weekend doen steeds meer verhalen de ronde op sociale media van vrouwen die zeggen gedrogeerd en verkracht te zijn door een barman van de bars Waff en El Café. Aan het Brusselse parket liep al een onderzoek naar de klachten.

Een nieuwe Instagrampagina (@Balance_ton_bar), die vijf dagen geleden werd aangemaakt, verzamelt nu getuigenissen over verschillende Brusselse bars en clubs. ‘De aanrandingen en verkrachtingen aan de begraafplaats van Elsene zijn helaas geen geïsoleerde gebeurtenissen. Als jij slachtoffer bent geweest van soortgelijke gebeurtenissen en als je dit anoniem wilt delen, aarzel dan niet om te getuigen’, schrijven de mensen achter het account.

De naam van het account is afgeleid van eerdere hashtags als ‘Balance ton porc’ en ‘Balance ton violeur’, wat zoveel betekent als ‘ontmasker je verkrachter of aanrander’. In dit geval betekent het ‘ontmasker je bar’.

‘Weet niet hoe ik thuis ben geraakt’

Eén van de getuigenissen gaat over de Brusselse club Bloody Louis in Elsene: ‘Het was een paar jaar geleden, ik was student en een vriend vertelde me over de mogelijkheid om daar te werken achter de bar. Ik zag een kans om bij te verdienen op een plek waar ik zelf vaak uitging. Ik ontmoette de manager en hij serveerde me een cocktail, complimenteerde mijn outfit en benen. Ik was verlegen en vond de opmerkingen ongepast en wist niet wat ik moest zeggen. Ik begon me vreemd te voelen en mijn herinneringen zijn wazig. Ik herinner me flitsen van hem die op me was met al zijn gewicht, penetrerend, in een kleine kamer daarboven. Ik weet niet hoe ik thuis ben geraakt, maar de dag erna zag ik dat mijn broekkousen en onderbroek gescheurd waren.’ De getuigenis is, net als alle andere op het account, anoniem. Daaronder wordt Bloody Louis getagd met de vraag om te reageren.

Zo zijn er getuigenissen van de bars Bonnefooi, Mirano, You, Havana Club, Jeux d’Hiver enzovoort. Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) moedigde de slachtoffers in een reactie aan Le Soir aan om klacht in te dienen. Hij vroeg de politie ook om een ‘inventaris van de situatie’ te maken.

Verdere stappen

Om de slachtoffers te steunen en de zwijgcultuur rond seksueel geweld te doorbreken, werd afgelopen donderdag een mars georganiseerd waar 1.300 mensen aanwezig waren.

De Elsense burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) heeft gezegd dat hij de eigenaars van de betrokken cafés deze week nog verwacht op het gemeentehuis, zodat zij hun versie van de feiten kunnen geven. Voor verdere (administratieve) stappen wacht hij het gerechtelijk onderzoek af.