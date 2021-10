VRT brengt voortaan ook informatie voor fietsers in verkeersbulletin op radio

Radio 1, Radio 2, MNM en Studio Brussel waarschuwen in het verkeersbulletin vanaf nu ook fietsers voor werkzaamheden of andere problemen op hun route naar het werk. Dat meldt de VRT maandag in een persbericht.

De openbare lanceert vandaag/dinsdag samen met de Fietsersbond en HYPE een app waarmee fietsers elkaar op de hoogte houden van een probleem op hun fietsroute. De meldingen komen ook terecht bij de VRT-verkeersredactie, die ze opneemt in het verkeersbulletin op de radio.

De verkeersmeldingen op de radio en het internet beperkten zich tot nog toe tot informatie voor autobestuurders. Nochtans kunnen ook fietsers voordeel halen uit een verkeersbericht: als zij meer weten over de toestand op de fietspaden, kan dat bijdragen tot meer verkeersveiligheid en minder fietsongevallen.

Daarom ontwikkelde de Fietsersbond een app in samenwerking met zijn digitale partner Hype en de VRT. Fietsers kunnen via de app meldingen doen over een tijdelijk of plots probleem op de weg, zoals een afgesloten fietsroute, een omgevallen boom, wegenwerken, omleidingen of gladde fietspaden.

‘Groeiende fietscommunity’

Na de melding wordt voor alle gebruikers een icoontje zichtbaar op de kaart in de app en de meldig komt ook terecht bij de VRT-redactie. Die beoordeelt de meldingen en neemt ze op in het radio verkeersbulletin. Fietsers die de app gebruiken of het bulletin beluisteren kunnen hun fietstraject naar het werk of de school aanpassen om bijvoorbeeld gesloten of gladde fietspaden te vermijden.

‘Via de samenwerking met de Fietsersbond willen we de snel groeiende fietscommunity stimuleren om elkaar via de app te helpen zodat je zonder verrassingen aan je rit kan beginnen’, zegt verkeersexpert bij de VRT Hajo Beeckman.