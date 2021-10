Ziekenhuisopnames stijgen met bijna dertig procent

Er liggen nu al 914 covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 229 op de intensieve zorg. Dat blijkt dinsdag uit de voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 12 en 18 oktober werden elke dag gemiddeld 73,3 covidpatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 29 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor.

In de periode tussen 9 en 15 september werden elke dag gemiddeld 3.010 nieuwe besmettingen geregistreerd, bijna de helft meer (+46 procent) dan in de week ervoor. Al 1.289.033 mensen raakten besmet met het virus in ons land.

• 5 vragen en antwoorden | De besmettingen nemen toe. Maar hoe erg is dat?

Het aantal mensen dat in diezelfde periode stierf aan de gevolgen van covid-19 steeg met 14 procent, tot gemiddeld 10,7 per dag. In totaal kwamen al 25.780 mensen om het leven.

De positiviteitsratio is gestegen tot 6,4 procent. Het reproductiegetal steeg tot 1,21. Een cijfer boven 1 betekent dat de epidemie aan kracht wint.

Bijna 8,7 miljoen Belgen of 75 procent van de bevolking kreeg al ministens één coronaprik. Ruim 8,5 miljoen of 74 procent is volledig gevaccineerd.