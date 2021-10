Conflict Ethiopië: Mekelle, hoofdstad van Tigray, getroffen door luchtaanvallen

Het Ethiopische leger heeft maandag luchtaanvallen uitgevoerd op Mekelle, de hoofdstad van de regio Tigray. Daarbij zijn volgens lokale bronnen zeker drie mensen omgekomen.

De bombardementen op Mekelle van maandag vormen een nieuwe fase in de oorlog die nu al bijna een jaar woedt, aldus humanitaire en diplomatieke bronnen. De Ethiopische regering ontkende aanvankelijk de feiten, maar staatsmedia hebben de aanvallen intussen bevestigd.

Ze benadrukten dat ‘de maatregelen om burgerslachtoffers te voorkomen met succes zijn uitgevoerd’ en dat de aanvallen gericht waren op ‘torens en media- en communicatieapparatuur’ van het Network Security Agency (Insa).

In het grootste ziekenhuis van de stad klonk het intussen dat ‘er talrijke slachtoffers binnengebracht worden’. ‘Drie van hen zijn overleden’, aldus een van de verantwoordelijken van het ziekenhuis van Ayder.

Luchtaanvallen

Voor zover bekend waren het de eerste luchtaanvallen op Mekelle sinds het conflict tussen de troepen van de Tigray-regio en het Ethiopische leger in november 2020 begon. Er werden echter eerder al andere gebieden van Tigray getroffen door luchtaanvallen.

De eerste aanval in Mekelle vond ’s ochtends plaats aan de rand van de stad in de buurt van een cementfabriek, zo zeiden de bronnen. De tweede aanval vond halverwege de dag plaats in de buurt van het Planet Hotel, dat in het verleden vaak gebruikt werd door leiders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF). Het TPLF regeerde de regio voordat het conflict begon.

TPLF-woordvoerder Getachew Reda liet op Twitter weten dat de federale troepen het gemunt hadden op ‘burgers binnen en buiten Mekelle’. ‘Maandag is marktdag in Mekelle en de bedoeling is duidelijk,’ zo klonk het.

Conflict met genocidaire dimensies

Het conflict tussen de federale strijdkrachten en de troepen van het TPLF duurt nu al zo’n 11 maanden en begon toen er een opstand tegen de Ethiopische regering uitbrak. De internationale kritiek op hoe premier en Nobelprijswinnaar Abiy Ahmed die regio aanpakt blijft toenemen.

Mensenrechtengroepen van binnen en buiten het land rapporteren al sinds het begin van de oorlog in november massale wraakacties door alle strijdende partijen, waarbij tienduizenden burgers zouden zijn omgekomen. Het conflict begint steeds meer etnische en genocidale dimensies te vertonen, met mensenrechtenschendingen aan beide zijden.

Nieuws uit de regio is zeer beperkt en journalisten mogen sommige gebieden niet betreden. Hulpverleners durven verder niet altijd met de pers te praten uit schrik voor represailles. Zo beval Ethiopië recent nog dat zeven VN-gezanten het land moesten verlaten nadat de VN kritiek had gegeven op de regering. De autoriteiten beschuldigden hulpverleners er verder van de Tigraytroepen te bevoordelen en zelfs te bewapenen, hoewel ze daar geen bewijzen voor kunnen geven.

Internationaal wordt er gevreesd dat een conflict van deze aard in Ethiopië, een van de meest dichtbevolkte Afrikaanse landen en een regionaal diplomatiek zwaargewicht, Oost-Afrika zou kunnen destabiliseren.