Rusland slaat terug en sluit missie bij Navo

Rusland sluit per 1 november zijn Navo-missie in Brussel, maakte de Russische minister van Buitenlandse ­Zaken Sergej Lavrov bekend. Na de sluiting moet het bondgenootschap voor ­‘urgente zaken’ contact opnemen met de Russische ambassade in Brussel, citeerden persbureaus Lavrov.

De terugtrekking is volgens Moskou een reactie op de uitwijzing van acht van de achttien leden van de Russische missie eerder deze maand. Volgens de Navo werkten ze heimelijk voor Russische inlichtingendiensten. Lavrov kondigde in reactie daarop ook stappen aan tegen de militaire missie van de Navo in Moskou. Ook daar worden de activiteiten per 1 november gestaakt. Medewerkers van de missie verliezen volgens het Russische persbureau Tass dan hun ­accreditatie.

De Russische missie is niet op het Navo-hoofdkwartier in Brussel gevestigd, maar op een andere locatie in Brussel. Daar werken Russische diplomaten aan militaire samenwerking met het trans-Atlantische bondgenootschap. Nadat Rusland in april 2014 de Krim had ingenomen, zette de Navo de samenwerking met Rusland op een laag pitje. Wel hield ze ­diplomatieke kanalen als de missies in Moskou en Brussel open.