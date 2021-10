Actrice Sien Diels, bekend van ‘Sesamstraat’, is overleden

De Vlaamse actrice Sien Diels is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar omgeving bevestigd aan VRT.Nws. De actrice is bekend als Sien uit Sesamstraat, een personage dat ze 36 jaar lang vertolkte.

Voor ze in 1976 in Sesamstraat terechtkwam, speelde Sien Diels onder meer bij theater Malpertuis en het Mechels Miniatuurtheater. Ze vertolkte ook enkele gastrollen in andere televisieprogramma’s, zoals Thuis, Witse, Heterdaad, F.C. De Kampioenen, Sedes & Belli en Flikken. In 2012 ging ze met pensioen. Tot dan bleef ze lesgeven aan het conservatorium in Mechelen.

Diels was de enige Vlaamse actrice in het razend populaire Nederlandse kinderprogramma. Dat ze bij Sesamstraat terechtkwam heeft alles te maken met het feit dat het programma oorspronkelijk door de NOS en de toenmalige BRT werd gecoproduceerd. ‘Toen de BRT eruit stapte, dacht ik dat ze me ook wel zouden bedanken’, vertelde Diels in 2001 in een interview. ‘Maar dat was niet zo. Blijkbaar was ik al zo met Sesamstraat vergroeid dat men wilde dat ik erin bleef. Tot mijn grote vreugde want ik doe het met hart en ziel.’