‘Un Monde’ wint prestigieuze debuutprijs op BFI London Film Festival

‘Un Monde’, het speelfilmdebuut van de Belgische regisseur Laura Wandel, is zondag in Londen bekroond met de Sutherland Award voor beste debuut op het BFI London Filmfestival. Dat maakte distributiemaatschappij Lumière bekend in een persbericht.

‘Het is een zeer mooie verrassing om deze debuutprijs te winnen’, reageerde de Brusselse regisseur Laura Wandel. ‘Ik ben erg trots dat de film taalgrenzen overschrijdt en een Engelstalig publiek kan bereiken.’

Het is nog maar de derde keer dat een Belgische film de Sutherland Award wint. Drie jaar geleden won Lukas Dhont met Girl. De eerste prijs ging in 1966 naar De man die zijn haar kort liet knippen van André Delvaux. Behalve Delvaux ging de prijs eerder naar filmmakers als Andrea Arnold, Lynne Ramsay, Bruno Dumont, Tran Anh Hung, Chen Kaige, Bernardo Bertolucci, Rainer Werner Fassbinder en Jean-Luc Godard.

Zegetocht

Un monde vervolgt met de debuutprijs zijn zegetocht op de internationale festivals. Het begon met de geslaagde wereldpremière in Cannes, waar de film de Fipresci-prijs in de Un Certain Regard-sectie wegkaapte.

Vervolgens viel het nog in de prijzen in Guanajuato (Mexico), Oursense (Portugal), Sarajevo (Bosnië en Herzegovina) en volgden festivalselecties in onder meer San Sebastian (Spanje), Valenciennes (Frankrijk) en Hamburg (Duitsland). Bovendien is de film genomineerd voor de European Film Awards.

100% Belgisch

Un monde opende zaterdagavond de Officiële Competitie van het Film Fest Gent en kende zo zijn Belgische première. Het is een volledig Belgische productie, met als hoofdproducent Dragons Films en coproducent het Gentse productiehuis Lunanime.

De film vertelt het verhaal van Nora en haar grote broer Abel. Wanneer Nora naar het eerste leerjaar gaat, ziet ze dat Abel op de speelplaats wordt lastiggevallen. Terwijl haar vader wil dat ze spreekt, wil haar broer dat ze zwijgt. Nora hoopt vooral nieuwe vrienden te maken, waardoor ze voor een verscheurende keuze staat.

De film speelt vanaf 20 oktober in de Belgische zalen.