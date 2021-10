Ruim 1,6 ton drugs in beslag genomen en 27 mensen opgepakt bij ontmanteling drugsnetwerk

De federale gerechtelijke politie van Luik heeft maandag 23 huiszoekingen uitgevoerd en 27 personen opgepakt bij de ontmanteling van een criminele organisatie. Er is ongeveer 580 kilo cocaïne in beslag genomen en meer dan 1,6 ton drugs voor een geschatte straatwaarde van meer dan 80 miljoen euro, meldt het federaal parket.

De huiszoekingen vonden hoofdzakelijk plaats in de regio van Luik (Hoei, Aywaille, Modave-Strée, Ferrières, Verviers, Herve, Comblain-au-Pont, Amay) maar ook in de provincies Limburg (Genk) en Oost-Vlaanderen (Temse). Meer dan 300 politieagenten waren betrokken bij de grootschalige operatie, ook het leger werd ingeschakeld.

Er is ongeveer 580 kilo aan pakken cocaïne in beslag genomen en meer dan 1,6 ton drugs voor een geschatte straatwaarde van meer dan 80 miljoen euro. Verder werden ook tien vuurwapens in beslag genomen, waaronder vijf kalasjnikovs, een tiental wagens, gecodeerde mobiele telefoons en 80.000 euro contant geld.

Er werd ook een laboratorium voor de verwerking en verpakking van cocaïne ontmanteld in Strée, en een opslagplaats voor cocaïne doorzocht in Ferrières.

Actief tot in Spanje

Het onderzoek naar de criminele organisatie - die haar basis had in Luik, maar tot in Spanje actief was - is bijna drie jaar geleden gestart. Het dossier, dat aan het federaal parket werd overgemaakt, toonde aan dat de criminele organisatie meer dan 15 ton cocaïne via België had doorgevoerd. Verschillende inbeslagnames, waarbij telkens honderden of zelfs duizenden kilo’s cocaïne betrokken waren, in Europa binnengebracht via de havens van Antwerpen en Rotterdam, zouden aan dit dossier gelinkt kunnen zijn.

‘De omvang van het criminele netwerk werd duidelijk dankzij de exploitatie van de Sky ECC-gegevens - gecodeerd telefoonnetwerk dat door criminelen wordt gebruikt - van de verdachten’, aldus het federaal parket.

Tegelijkertijd met de operatie in ons land vond ook in Spanje een actie plaats. De Guardia Civil heeft twee huiszoekingen verricht en een verdachte aangehouden tegen wie een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd door de Belgische gerechtelijke autoriteiten.