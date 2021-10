Slachtoffers Noorse terreuraanval werden gedood met steekwapen, niet met pijl en boog

De vijf slachtoffers die vorige week overleden in een terroristische aanslag in de Noorse stad Kongsberg, werden niet vermoord met pijl en boog - zoals lang werd verondersteld - maar met een steekwapen. Dat meldt de Noorse politie maandag.

Bij de aanval in het Noorse Kongsberg werden vijf dodelijke slachtoffers gemaakt, vier vrouwen en een man, en nog eens drie anderen verwond. In tegenstelling tot wat eerst werd gedacht, zijn de slachtoffers niet om het leven gebracht met pijl en boog, maar met een steekwapen.

De dader, de 37-jarige Deen Espen Andersen Braathen, heeft wel pijlen afgevuurd, maar op een gegeven moment heeft hij het wapen achtergelaten of verloren voor de moorden plaatsvonden. Dat zei politie-inspecteur Per Thomas Omholt maandag op een persconferentie.

‘Toen de dader in de straat Hyttegata aankwam, had hij niet langer pijl en boog bij. De vijf mensen werden daar vermoord met een steekwapen’, klonk het. Sommigen werden vermoord in hun eigen woning, anderen buiten op straat.

Over het motief van Braathen, die de moorden bekende, heerst nog steeds onduidelijkheid. De politie dacht eerst aan een terreuraanval omdat de Deen geradicaliseerd zou zijn, maar hij zou ook mentale problemen hebben. Braathen zal onderzocht worden door een gerechtspsychiater, die moet oordelen of hij toerekeningsvatbaar is.