Café-uitbater in buik gestoken door klant ‘die coronapas niet wilde tonen’

Een café-uitbater in Brussel is neergestoken door een klant die weigerde de sinds dit weekend verplichte coronapas te tonen. ‘De angst is erin gekropen’, reageert de echtgenote van het slachtoffer. ‘We gaan iemand extern voor security aannemen. Maar dat is onze taak toch niet?’

Het Brussels café Kfk Hope, vroeger bekend als café Kafka, bevindt zich in de Visverkopersstraat in Brussel, vlak aan de Dansaertstraat. Een klant die het café wilde binnengaan, weigerde vrijdagnacht zijn CST (Covid Safe Ticket) te tonen. En dat zou de reden zijn dat de uitbater met een mes werd aangevallen, zegt echtgenote en mede-uitbaatster Christiane Canu.

‘In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de politie rond 1.15 uur opgeroepen voor een incident in het café’, bevestigt Sarah Durant van het Brussels parket. ‘Er was een woordenwisseling tussen de eigenaar en de klant, waarop die een mes trok en de eigenaar in de buikstreek stak’. De uitbater werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht, na verzorging mocht hij naar huis.

Over het motief of de leeftijd van de dader wil het parket niets kwijt. Canu geeft aan dat de klant weigerde zijn CST te tonen. ‘Mijn man vroeg hem naar zijn coronapaspoort. De klant weigerde en werd agressief’.

‘De sfeer is omgeslagen’

Echtgenote Canu wil er niet te veel op ingaan, maar vertelt dat ‘de sfeer is omgeslagen’. ‘Voor onze mensen was het al lastig om het coronapaspoort te vragen, vaak met agressieve reacties als gevolg. Nu is de angst erin gekropen. We gaan iemand extern voor security aannemen. Maar dat is een opdoffer, ook financieel. Dit is niet onze taak.’

Extra wrang is dat de feiten plaatsvonden op de eerste avond dat het coronapaspoort breed werd ingevoerd in Brussel. Sinds vrijdagavond is een coronapas verplicht in de horeca, behalve wanneer je buiten op het terras blijft zitten.

De dader moet eind deze maand voor het gerecht verschijnen. Er wordt hem slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg en verboden wapendracht ten laste gelegd.