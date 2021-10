Amerikaans oud-minister Buitenlandse Zaken Colin Powell overlijdt aan gevolgen covid op 84

‘Generaal Colin L. Powell is vanmorgen overleden aan complicaties door covid-19’, meldde de familie op zijn Facebookaccount. Ze voegen toe dat hij volledig was gevaccineerd. Powell was de eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten.

Powell werd geboren in 1937 en startte zijn carrière in het Amerikaanse leger, waar hij 35 jaar in actieve dienst zou blijven. Hij maakte er de ene promotie na de andere, werd aangezocht voor belangrijke adviesorganen van de staat en ontving verschillende medailles en onderscheidingen voor zijn bijdragen.

In 2001 werd hij minister van Buitenlandse Zaken in het team van toenmalig president George Bush. In die functie gaf hij tijdens een presentatie aan de Verenigde Naties valse informatie door - de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein - om te kunnen doorzetten met de oorlog in Irak. Twee jaar later werd die claim duidelijk weerlegd. Het betekende een flinke knauw in zijn populariteit. Later sprak hij van een ‘schandvlek’ op zijn cv.

Na zijn politieke carrière ging Powell aan de slag als strategisch adviseur en motivational speaker. Hij ging als centrum-republikein meer en meer naar de democratische zijde leunen, en steunde openlijk oud-president Barack Obama toen die in 2008 een gooi deed naar het presidentschap. Later sprak hij zich in forse bewoordingen uit tegen Donald Trump en zegde Hillary Clinton in 2016 en Joe Biden in 2020 zijn stem toe.