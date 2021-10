Verdachte moord op Peter R. de Vries blijft zwijgen, forensisch onderzoek duidt op schuld

De verdachte van de moord op de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries, de 22-jarige Delano G., heeft maandag op de eerste openbare rechtbankzitting een beroep gedaan op zijn zwijgrecht. Het openbaar ministerie bracht een aantal aanwijzingen naar voor die weinig ruimte laten voor twijfel.

De vermoedelijke schutter G. hield maandag tijdens de eerste voorbereidende zitting de lippen stijf op elkaar. Ook eerder deed hij al een beroep op zijn zwijgrecht. De medeverdachte, Kamil E., zei van zijn kant niets van de moord te hebben afgeweten.

De volgende, eveneens voorbereidende zitting, staat gepland op 6 december. De inhoudelijke behandeling van de zaak zou volgend jaar in mei of juni plaatsvinden, zei het openbaar ministerie maandag. Het onderzoek zou zo goed als afgerond zijn.

Omgebracht met omgebouwd alarmpistool

Volgens het openbaar ministerie werd De Vries vermoedelijk met een omgebouwd alarmpistool, dat in de wagen van de beide verdachten werd teruggevonden, om het leven gebracht. Daarin zaten zeven patronen. De politie vond in de wagen nog een gevuld patroonmagazijn met zeven extra patronen.

Uit forensisch onderzoek is gebleken dat De Vries waarschijnlijk met dit omgebouwde pistool in het hoofd is geschoten. Op de plaats waar de misdaadverslaggever is neergeschoten, zijn vier hulzen gevonden. Op de patroonhouders is DNA van beide verdachten aangetroffen, verklaarde het openbaar ministerie.

Op de handen van de verdachte schutter zijn deeltjes van schotresten gevonden. Bij de arrestatie van G. en E. is ook een automatisch vuurwapen gevonden met twee patroonmagazijnen met daarin 21 en 25 patronen. De pistoolmitrailleur lag volgens het openbaar ministerie in een grote boodschappentas in de auto.

Vermoedelijke schutter Delano G.

Op de vloer van de auto voor de bijrijdersstoel lag een camouflagejas, gelijk aan de kleding die de schutter zou hebben gedragen. Ook vond de politie een flesje benzine in de auto. Volgens het openbaar ministerie zouden de verdachten met de benzine de vluchtauto in brand hebben willen steken om sporen uit te wissen.

De 22-jarige Delano G. wordt ervan verdacht De Vries op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam te hebben neergeschoten, na diens optreden in het programma RTL Boulevard. Hij was op weg naar de parkeergarage om zijn auto te halen.

Rotterdammer G. en de 35-jarige Poolse medeverdachte Kamil E. uit Maurik (Gelderland) werden vrij snel na de aanslag opgepakt. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd. Het tweetal werd op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam, klemgereden en aangehouden.

Bestuurder vluchtauto Kamil E.

E., die verdacht wordt van het besturen van de vluchtauto en het uitvoeren van een verkenning, verklaarde dat hij alleen iemand van Rotterdam naar Amsterdam moest voeren en terug. Hij wist niets af van de reden van de rit, klonk het. Op 28 juni, de dag van de vermoedelijke verkenning, zou E. volgens zijn advocaat gewoon thuis zijn geweest. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om E. vrij te laten uit voorlopige hechtenis. De rechtbank zal hier waarschijnlijk later maandag over beslissen.

• ‘Bij mocromaffia overheerst wraak en bloeddorst’

Een motief voor de moord is nog niet bekend. Er wordt rekening mee gehouden dat het te maken heeft met de rol van De Vries in het omvangrijke liquidatieproces-Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi. De Vries was sinds vorig jaar adviseur en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B.

Sinds begin 2018 bekend werd dat B. zich had gemeld als kroongetuige, werd eerst zijn onschuldige broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 werd ook zijn advocaat Derk Wiersum vermoord.