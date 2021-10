Gent in de running voor giga-batterijfabriek van Volvo

Begin volgend jaar beslist Volvo waar het zijn grote fabriek voor batterijcellen zal bouwen. Volgens Geert Bruyneel, hoofd productie voor de hele Volvo-groep, maakt Gent een grote kans.

Volvo Cars wil tegen 2030 alleen nog elektrische wagens maken. Momenteel koopt het de batterijcellen bij Aziatische bedrijven zoals LG en CATL en worden die cellen in de assemblagefabriek van Gent in batterijpakken verpakt – een relatief kleine handeling die niet zoveel plaats of personeel vergt. Binnen enkele jaren wil Volvo zijn eigen cellen produceren, in samenwerking met Northvolt. Zulke cellen maken vraagt grote investeringen, die makkelijk in de miljarden lopen.

Volgens Geert Bruyneel, hoofd productie voor de hele Volvo-groep, komt die fabriek het best dicht bij de assemblagefabriek te liggen. ‘Covid heeft ons geleerd dat we de productie en aanvoer van onderdelen best niet te veel spreiden.’ Volgens Bruyneel, die vroeger Volvo Cars Gent leidde en opklom in de hiërarchie van de Zweedse autobouwer, gaat de keuze van de fabriek wellicht tussen terreinen dicht bij de hoofdfabriek in Göteborg en de grote assemblagefabriek in Gent.

‘De fabriek moet voor zo’n 300.000 tot 400.000 auto’s batterijcellen maken. Ze zal die voor de Europese Volvo-fabrieken moeten maken. Begin volgend jaar valt de definitieve beslissing, maar Gent heeft voor ons zeker troeven. Voor ons is logistiek, beschikbaarheid van personeel en groene energie bijzonder belangrijk in de keuze van de locatie.’ Een voordeel voor Gent ­– waar Volvo nu al 6.500 werknemers heeft – is dat de krapte op de arbeidsmarkt in de regio rond Göteborg nog groter is dan in Vlaanderen. De giga-batterijfabriek zou goed zijn voor ongeveer 3.000 arbeidsplaatsen.

Jambon steunt Gent

Om Volvo te overtuigen om voor Gent te kiezen, had Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vandaag een lunch met Volvo-ceo Hakan Samuelsson. Jambon is op een tweedaagse reis in Zweden om de belangrijkste bedrijven met vestigingen in België te bezoeken. De Volvo-ceo zal vooral ook luisteren naar wat de plannen rond hernieuwbare energie in Vlaanderen zijn.

Eerder op de dag bezocht Jambon ook de producent van rollagers SKF, die een groot distributiecentrum bezit in Tongeren en waar zo’n 400 mensen werken. Ook hier viel te horen dat SKF wil uitbreiden in Tongeren en meer activiteiten met ‘toegevoegde waarde’, zoals delen van de assemblage, wil overbrengen. Maar ook hier was nog geen definitieve beslissing gevallen.