De dreigende rook maandagvoormiddag bij het bedrijf IKO Sales International in Ham blijkt het gevolg van een veiligheidssysteem dat in werking trad. Bij de producent van dakbedekking kwam een ventiel onder overdruk en dit moest ontlasten. Niemand raakte gewond en de materiële schade is beperkt.

De situatie in het bedrijf was onder controle en er was geen gevaar. Zo verzekeren ze bij IKO Sales International in Truibroek. De brandweer was aanwezig om de situatie op te volgen.