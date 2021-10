Olympische vlam voor Winterspelen in Peking is aangestoken

Tijdens een sobere plechtigheid in het oude Olympia is maandag de olympische vlam voor de Winterspelen van 2022 in de Chinese hoofdstad Peking aangestoken. Vanwege de coronabeperkingen was slechts een beperkt aantal genodigden, bij wie IOC-voorzitter Thomas Bach, aanwezig in Griekenland.

De vlam werd omstreeks 11 uur lokale tijd aangestoken in de ruïnes van de Tempel van Hera in Olympia, bakermat van de Olympische Spelen.

Vanwege de gezondheidscrisis wordt op Griekse bodem geen lange fakkeltocht georganiseerd. Het olympisch vuur zal maandagnacht op de Acropolis in Athene blijven. Een dag later volgt de overhandiging aan de Chinese organisatoren tijdens een ceremonie in het oude Panathinaikonstadion, waar de eerste moderne Spelen plaatsvonden in 1896.

De Winterspelen vinden plaats van 4 tot 20 februari 2022.