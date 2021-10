Ex-Chiroleider en kompaan krijgen celstraf voor overval op scoutskamp: ‘Ik voel nu enkel schaamte’

De twee jonge mannen die op 7 juli een scoutskamp overvielen in Steendorp zijn door de correctionele rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot celstraffen tot veertig maanden met uitstel. Jens H., die een dag later ook nog een buurtbewoner in Belsele overviel, kreeg de zwaarste straf.

De feiten vonden ’s ochtends plaats op een kampterrein in de Sparrenlaan in Steendorp afgelopen zomervakantie. Twee in het zwart geklede mannen met kappen over het hoofd en mondmaskers aan waren in alle vroegte het domein op gestormd en drongen in het lokaal binnen, waar op dat moment de leidingsploeg nog zat. Zwaaiend met een pistool en een mes verplichtten ze hen om hun portefeuilles, gsm’s en andere waardevolle voorwerpen af te geven. Toen ze hun buit verzameld hadden, vluchtten ze weg.

Stoppen voor boterkoeken

Onderweg naar huis kregen de gangsters honger en stopten ze bij een bakker om boterkoeken te halen. Het geld dat ze aan de overval hadden verdiend, werd nog diezelfde avond opgebruikt in een café in Sint-Niklaas.

Een dag later werd Amar S., een toen 19-jarige Chiroleider uit Vrasene, opgepakt. Hij bekende de overval. Zijn kompaan Jens H. (20) had ondertussen al een nieuwe overval gepleegd op een toevallige buurtbewoner in Belsele. Het slachtoffer werd daarbij met een mes in de buik gestoken en zwaargewond afgevoerd. Ook H. werd ingerekend.

Jens H. kreeg uiteindelijk de zwaarste straf. Hij werd door de correctionele rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan de helft met uitstel. ‘Alles is gebeurd onder invloed van cocaïne’, zei hij, samen met zijn advocaat Annelies Maes. ‘Ik had geld nodig om mijn verslaving te betalen. Ik voel nu heel veel schaamte en woede omwille van wat ik heb gedaan.’

Baby op komst

Amar S. kreeg dertig maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Hij vertelde, samen met zijn advocaat Sofie Vermeir, dat hij de feiten had gepleegd na een ‘kortsluiting’. ‘Een ex-liefje had me verteld dat ze onverwacht zwanger was en dat ik de papa werd’, getuigde hij samen met zijn advocaat Sofie Vermeir aan de rechter. ‘De foto van de echo kreeg ik erbij. Ik was helemaal het noorden kwijt en in shock. Ik wou dat niemand het zou weten en nam afstand van heel mijn omgeving. Vlak voor de overval snoof ik voor het eerst cocaïne. Ik kreeg een kortsluiting in mijn hoofd en ik weet niet wat mij daarna allemaal bezield heeft.’

Beide mannen moeten zich laten behandelen voor hun drank- en drugsverslaving.