Twaalf migranten vermist voor Spaanse kust

Reddingsdiensten zochten zondag naar twaalf migranten die vermist zijn voor de kust van Spanje. Hun boot kapseisde tijdens een poging om het land te bereiken vanuit Algerije, aldus de Spaanse kustwacht.

De operatie ging van start nadat een Noorse zeilboot liet weten een Algerijnse migrant te hebben gered op enkele zeemijl van de kust van Almeria, in het zuiden van het land, aldus een woordvoerder van de kustwacht. Een helikopter die werd uitgestuurd kon nog een tweede migrant uit het water redden.

De twee migranten verklaarden dat ze samen met twaalf anderen vorige week vertrokken waren met de boot in Oran, in het noordwesten van Algerije. Nadat de motor in panne viel, kapseisde de boot zondagochtend.

Meerdere doden voorbije dagen

Donderdag zonk ook al een schip ten westen van Kaap Trafalgar. Twee mannen werden aan boord aangetroffen, een vrouw kon gered worden nadat ze in het water was gevonden. Negen lichamen werden geborgen, zestien anderen zijn nog vermist.

En nog zondag werd een man dood aangetroffen op een boot met meer dan 40 migranten die is aangekomen op Gran Canaria. De migranten waren een week onderweg geweest. De kustwacht redde zondag ook zestien schepen ter hoogte van de Balearen, met aan boord meer dan 200 personen.

Al ruim 1.000 overlijdens

Spanje is een van de belangrijkste toegangswegen richting Europa voor de migranten die vanuit Noord-Afrika per boot vertrekken. Meer dan 27.000 migranten kwamen tussen januari en eind september aan in Spanje of op de Spaanse eilanden, 54 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar kwamen al minstens 1.025 mensen om het leven tijdens de gevaarlijke overtocht. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie is 2021 zo het dodelijkste jaar voor de migratieroute richting Spanje.