Staking in Klein Kasteeltje: ‘Elk bed is gebruikt’

Het personeel van het aanmeldcentrum voor asielzoekers Klein Kasteeltje is maandag begonnen aan een 24 urenstaking. Tot morgen 8u kan niemand er asiel aanvragen. ‘Het zit gewoon vol, ik kan er niet meer over zeggen, elk bed is gebruikt’, aldus een personeelsverantwoordelijke. Staatssecretaris Sammy Mahdi toont begrip, maar roept op ‘de stroom te blijven verwerken’.

‘Het is de eerste keer in mijn leven dat ik staak’, zegt teamverantwoordelijke in het Klein Kasteeltje Evelien Derekx in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Ze schat dat zo’n 50 personeelsleden het werk neerleggen. ‘Ik moet mijn team constant vragen om bij te springen, omdat er altijd wel dringend iemand nodig is.’

De spanning in het aanmeldcentrum is al even aan het stijgen. ‘Het personeel draait onophoudelijk lange uren’, zegt Derekx nog. ‘Er wordt veel flexibiliteit gevraagd. Tegelijk krijgt het personeel korte contracten. Dat zorgt voor veel uitval. Goede krachten kiezen voor meer werkzekerheid en betere werkomstandigheden elders.’

Geen vlotte doorstroming

Die personeelsproblematiek aanpakken is één van twee peilers van de stakerseisen. De tweede is dat er een oplossing komt voor het tekort aan opvangplaatsen. Het aantal maandelijkse asiel­aanvragen staat op het hoogste niveau sinds de vluchtelingencrisis eind 2015. Onder meer doordat asielzoekers langer dan een jaar moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag, is er geen vlotte doorstroming, wat de overbevolking in het centrum in de hand werkt.

Om die beslissingen te bespoedigen kreeg het commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen, dat de beslissingen omtrent de verzoeken neemt, steun vanuit de regering. Die wordt volop ingezet om meer personeel aan te werven, stelt Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, in hetzelfde programma.

‘Wervingen en selecties bezig’

Toen die steun er kwam, was er al een personeelstekort, zegt hij. Dat valt niet snel weg te werken. ‘De wervingen en selecties zijn bezig, dat vergt enige tijd, en door covid raken nieuwe personeelsleden minder snel opgeleid. Maar we gaan vooruit: het aantal beslissingen ligt veel hoger dan vroeger.’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi reageert in het programma dat het inderdaad even duurt voor steun resultaten oplevert. Hij haalt ‘onvoorspelbaarheden’ aan voor de toestroom aan vluchtelingen in september en vindt het belangrijk dat het personeel blijft werken om die stroom te verwerken.

Hij toont zich evenwel begripvol voor de vraag van het personeel om meer werkzekerheid en betere werkomstandigheden. ‘Ik heb gevraagd aan Fedasil hoe daar iets aan gedaan kan worden’, aldus Mahdi.

Samenloop van omstandigheden

De ‘onvoorspelbaarheden’ die de staatssecretaris aanhaalt, zijn de evacuatie uit Afghanistan - ‘Dat doe je niet iedere maand’ - en de hervestigingsprocedure, waarbij België vluchtelingen overneemt uit solidariteit met instroomlanden als Turkije. Van den Bulcke sprak van afgerond 3.200 aanvragen in totaal voor september, waarvan zo’n 450 in het kader van de evacuatie uit Afghanistan en ongeveer 250 in het kader van hervestiging.

Verder hekelt Mahdi net als Van den Bulck de moeilijkheden met het uitvoeren van de Dublinakkoorden, die toelaten asielzoekers met een status of dossier in een andere lidstaat daarnaar terug te sturen. Van den Bulck benadrukt dat het gaat om een crisis in de opvang van vluchtelingen, maar niet over een algemene vluchtelingencrisis zoals in 2015.