Franstalige solidariteitsactie CAP48 brengt recordbedrag van 7,6 miljoen euro op

De Franstalige solidariteitsactie CAP48 heeft dit jaar 7.625.014 euro opgebracht, een nieuw record. Dat werd bekendgemaakt tijdens de slotshow op de openbare omroep RTBF. De opbrengst gaat naar mensen met beperkingen en jongeren in moeilijkheden.

Vorig jaar bracht de actie ook al een recordbedrag van 6,7 miljoen euro op.

De campagne is een initiatief van RTBF, om organisaties voor mensen met een handicap en voor jongeren in moeilijkheden te ondersteunen. Dit jaar stond CAP48 in het teken van ‘Aller de l’avant’ (vooruit gaan), anderhalf jaar na het uitbreken van de coronapandemie en na de ongeziene overstromingen van juli.