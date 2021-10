Conservatief verkozen tot tegenstander Hongaarse premier Orbán

De conservatieve, niet-partijgebonden Peter Marki-Zay neemt het op tegen de Hongaarse premier Viktor Orbán bij de verkiezingen van 2022. Dat is zondagavond bevestigd, nu alle stemmen geteld zijn. De 49-jarige outsider won de door de oppositie georganiseerde voorverkiezingen met 56,71 procent van de sociaaldemocratische Klara Dobrev (43,29 procent), meldt de verkiezingscommissie.

Het was de eerste keer dat in Hongarije voorverkiezingen werden georganiseerd om een gezamenlijke oppositiekandidaat te verkiezen. Zes oppositiepartijen, van links-groen tot rechts-conservatief, moeten de winnaar ondersteunen in de verkiezingscampagne tegen huidig premier Viktor Orbán. De oppositie was tot nu toe erg verdeeld.

‘Vandaag hebben we ook de oppositie veranderd’, aldus Marki-Zay. De oppositie kan volgens hem enkel Orbán verslaan als ze samenwerkt. ‘De uitweg is niet naar rechts of links, maar wel naar boven’, zei hij. Marki-Zay en zijn tegenstander Klara Dobrev waren het met elkaar eens dat de samenhang van de oppositie niet verbroken kan worden.

Recordopkomst

Marki-Zay is econoom, praktiserend katholiek en heeft enige nationale bekendheid als burgemeester van de provinciestad Hódmezövásárhely. Hij is niet partijgebonden.

Zijn sterkte is dat hij conservatieve kiezers kan aantrekken, die misschien niet meer overtuigd zijn van de manier waarop Orbán het land bestuurt. Marki-Zays conservatisme gaat echter ook gepaard met een open geest, tolerantie en de bereidheid om compromissen te sluiten, waardoor hij ook de meer linkse kiezers uit de grootsteden zou moeten kunnen overtuigen.

Een recordaantal Hongaren (662.016) stemde tijdens de zes dagen van de voorverkiezingen. Eind september namen ook al 633.811 kiezers deel aan de eerste ronde van de verkiezingen, een aantal dat toen al de verwachtingen overtrof. In de eerste ronde namen vijf kandidaten het tegen elkaar op.