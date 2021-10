Iserbyt demonstreert in Iowa en pakt tweede WB-zege

Na eerdere manches in Waterloo en Fayetteville stond zondagavond in Iowa City de derde van drie Amerikaanse WB-manches veldrijden op het programma. Na eerdere zeges voor Eli Iserbyt en Quinten Hermans ging de zege weer naar Iserbyt, die zijn leidersplaats in de wereldbeker flink verstevigt. Quinten Hermans ging in de fout op de balkjes en verloor kostbare punten.

Met temperaturen boven de twintig graden en een stralende zon kon het verschil met het verzopen Fayetteville niet groter zijn. Het stoempen van afgelopen woensdag werd ingeruild voor een razendsnelle maar best wel lastige wedstrijd. Vooral de beklimming van Mount Krumpit kroop in de kleren.

De kopstart was voor Quinten Hermans. WB-leider Eli Iserbyt miste deels zijn start en was al vroeg in de wedstrijd op achtervolgen aangewezen. Zijn grootste belager, Quinten Hermans, nam de eerste beklimming van Mount Krumpit voor zijn rekening en toonde meteen zijn ambities.

Hermans nam uit tactische overwegingen al snel gas terug, maar besloot in ronde drie om de verdere selectie door te voeren. Enkel Eli Iserbyt was in staat om de Limburger van het Tormans CX Team te volgen. Niet toevallig waren dit de winnaars van de twee vorige manches, al konden Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout even later opnieuw aansluiten. Iets voor half koers was ook een taaie Toon Aerts weer van de partij.

Balkjes

De toppers bleven speldenprikjes uitdelen. Lars van der Haar ging in ronde zeven weer aan de boom schudden. Even later ging Hermans in de fout op de balkjes. De winnaar van Fayetteville verloor twintig seconden en mocht een streep trekken door zijn ambities. ‘Zonder die valpartij was ik zeker nog niet van Quinten af geweest’, gaf winnaar Iserbyt achteraf toe. ‘Ook nu liet hij me weer een heel goede indruk.’

Iserbyt rook echter zijn kans en sloeg voor het eerst een kleine kloof. Van der Haar stribbelde nog het langst tegen, maar ook de Nederlander van Trek Baloise Lions moest het hoofd buigen voor de kleine West-Vlaming van Pauwels Sauzen - Bingoal. Iserbyt ging met een comfortabele bonus de slotronde in, ook voor Van der Haar loerde er geen gevaar meer. In de strijd om de derde plaats trok Michaël Vanthourenhout aan het langste eind. ‘Van mij hoeven we nog niet terug naar België’, glimlachte Iserbyt. ‘Ik vind het hier best leuk. En ik heb er ook iets aan verdiend, hè.’