Conservatief in polepositie om het op te nemen tegen Hongaarse premier Viktor Orban

Bij voorverkiezingen bij de zes Hongaarse oppositiepartijen bevindt de 49-jarige conservatief Peter Marki-Zay zich in poleposition om het als gezamenlijke kandidaat in de verkiezingen van april volgend jaar op te nemen tegen zittend premier Viktor Orbán.

Nadat in ongeveer de heft van de kieskringen de stemmen waren geteld, kwam de outsider aan bijna zestig procent. Zijn concurrente, de pro-Europese advocate Klara Dobrev, keeg iets meer dan veertig procent. De definitieve resultaten zullen later op de avond bekend zijn.

Aan de verkiezingen in twee rondes hebben 800.000 mensen deelgenomen, of bijna tien procent van het electoraat in Hongarije.

Marki-Zay is econoom, praktiserend katholiek en heeft enige nationale bekendheid als burgemeester van de provinciestad Hodmezovasarhely. Hij is niet partijgebonden.