Red Lions winnen ook tweede duel van Duitsland in Hockey Pro League

Net als de Red Panthers hebben ook de Red Lions zondag hun tweede duel in evenveel dagen in de Hockey Pro League tegen Duitsland (FIH 5) gewonnen. De Belgische hockeymannen, de nummer één van de wereld, haalden het in Ukkel met 5-3. Met twee overwinningen uit twee duels staan de Lions meteen stevig op kop in de Pro League.

De Belgische doelpunten kwamen van Sébastien Dockier (15. en 19.), Tanguy Cosyns (18.), Thibeau Stockbroekx (40.) en Nicolas De Kerpel (58.).

Voor Duitsland had Niklas Wellen (4.) op strafcorner de score geopend. Ook Lukas Windfeder (27.), op strafcorner, en Malte Hellwig (45.) vonden de weg naar de netten.

Stockbroekx maakt het voorbereidende werk van Wegnez mooi af! ?????? pic.twitter.com/COjiWxKwcC — Play Sports (@playsports) October 17, 2021

Zaterdag vermorzelden de Red Lions Duitsland al met 6-1. Dat was het eerste duel sinds hun olympische titel afgelopen zomer in Tokio en het eerste duel onder leiding van nieuwe bondscoach Michel van den Heuvel. De Nederlander, die eerst T2 was, volgde de Nieuw-Zeelander Shane McLeod op aan het hoofd van de Belgische hockeyploeg.

De Red Panthers wonnen de voorbije dagen ook met 1-0 en 3-1 van Duitsland.