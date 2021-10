Nederlandse supporters komen met de schrik vrij nadat tribune deels instort

Even paniek na afloop van de match tussen NEC Nijmegen en Vitesse in de Eredivisie. De spelers van Vitesse gingen de overwinning vieren bij hun fans in het uitvak, tot de tribune voor een deel inzakte vanwege de enthousiast in het rond springende bezoekers. Er zouden gelukkig geen gewonden gevallen zijn.

De beelden:

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, wil zo snel mogelijk te weten komen hoe het mogelijk was dat na de wedstrijd tussen NEC en Vitesse van zondagmiddag (0-1) in de Eredivisie het onderste deel van het uitvak in de Goffert naar beneden kon storten.

‘Ik ben erg geschrokken van wat er gebeurd is’, aldus Bruls. ‘Gelukkig is er voor zover nu bekend niemand gewond geraakt. Ik wil dat zo spoedig mogelijk onderzocht wordt wat hier gebeurd is.’

Het gebeuren deed zich voor toen de supporters van Vitesse al op en neer springend de derbyzege vierden na de wedstrijd. Een meegereisde fan gaf te kennen aan lokale media dat alle supporters de tribune uiteindelijk konden verlaten. ‘Iedereen zit nu weer in de bus, gelukkig zonder verwondingen. Maar het was wel schrikken.’

AZ Alkmaar

Het is niet de eerste keer dat een Nederlands stadion problemen kent. In augustus 2019 kwam een deel van het dak van het AFAS-stadion in Alkmaar naar beneden na een storm. Er zat toen niemand in het stadion.