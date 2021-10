Dries Corneillie (27) is de beste sommelier van België: ‘Wij moeten ook goed kunnen rekenen’

De Belgische Sommeliersgilde heeft Dries Corneillie (27) van restaurant De Jonkman in Brugge uitgeroepen tot de Beste Sommelier van België 2021. Wie is de nieuwste beste sommelier van ons land?

Dries Corneillie is de opvolger van Gianluca di Taranto, die als toenmalig sommelier van The Jane de laatste editie won in 2019. Corneillie moest het in de finale opnemen tegen Stéphane Dardenne van L’Air du Temps in Liernu en Trésor Vets van The Jane (die de eerste winnaar van Afrikaanse afkomst kon worden). In 2018 en 2019 eindigde hij bij de Beste Sommelier van België op de tweede plaats, maar nu trok Corneillie dus aan het langste eind. Als winnaar maakt de sommelier kans om ons land volgend jaar te vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap in Frankrijk.

Corneillie werd opgeleid aan de hotelscholen Ter Duinen in Koksijde en Ter Groene Poorte in Brugge. Na een leerperiode in enkele West-Vlaamse restaurants, startte hij zijn loopbaan in restaurant Hertog Jan (drie sterren) waar hij al na een jaar de hoofdsommelier werd. Na zes jaar vertrok hij naar restaurant Boury in Roeselare (twee sterren), vanwaar hij naar De Jonkman verhuisde.

‘Niet vooringenomen zijn’

De sommelier vindt vooral de ‘mix tussen geschiedenis, cultuur, geologie en geografie’ interessant in wijn: ‘Je kan er eindeloos over bijleren.’ Qua voorkeur pint Corneillie zich niet vast op een land of een druif: ‘Ik hou van wijnen die hun natuurlijke omgeving reflecteren, wijnen dus die niet ‘gemaakt’ worden in de wijnkelder.’

Wat vindt Corneillie de belangrijkste eigenschap van een sommelier? ‘Niet vooringenomen zijn en goed kunnen inschatten wat de klant wil. En - een aspect dat vaak vergeten wordt - goed kunnen tellen en rekenen want de wijnkelder is een belangrijke investering voor een restaurant.’

De klimaatopwarming ziet de sommelier als de belangrijkste trend vandaag: ‘Plekken waar vijftien jaar geleden geen wijnstok stond, worden nu volop aangeplant. België is daar een voorbeeld van.’

Naast zijn job als sommelier richtte Corneillie vorig jaar een invoerzaak op met Benoît Couderé, ook een vroegere winnaar van deze wedstrijd. ‘Maar natuurlijk verkoop ik niet alleen mijn eigen wijnen in De Jonkman, ik heb er zo’n veertig wijnleveranciers zodat ik een breed gamma kan aanbieden aan de klanten.’