Sinds dit weekend kom je in Brussel geen café, restaurant of discotheek meer binnen zonder coronapas. Of dat is toch de bedoeling. ‘We hebben gewoon te weinig personeel om dit te organiseren.’

Gelach en gerinkel in de Brusselse straten, mensen heffen het glas in alle mogelijke talen. Het is de start van een fijne zaterdagavond in het Brusselse stadscentrum. Maar de rijen mensen met hun smartphone ...