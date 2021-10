Zeker drie doden bij helikoptercrash nabij Frankfurt

In een bos circa 80 kilometer ten zuidoosten van Frankfurt is zondag een helikopter neergestort. Daarbij zijn volgens de plaatselijke autoriteiten zeker drie doden gevallen. Over de oorzaak, de herkomst, en het aantal inzittenden staat nog niets vast.

Het neergestorte toestel is een Robinson-helikopter R44. Die heeft vier zitplaatsen. Ongelukken met helikopters zijn volgens de cijfers van de Duitse burgerluchtvaart zeldzame gebeurtenissen. Afgelopen jaar waren er vier, en niemand raakte daarbij ernstig gewond. In 2019 waren er vijf helikopterongelukken in de Bondsrepubliek, waarbij drie mensen zwaargewond raakten.