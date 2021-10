Het bestuur van de Zuid-Engelse gemeente Bedfordshire heeft een mail uitgestuurd om kinderen onder de vijftien niet naar de populairste Netflix-reeks van het moment te laten kijken.

Een nieuwe Netflix-reeks, een nieuwe rel. De jeugddienst van de Zuid-Engelse gemeente Bedfordshire heeft een email verstuurd naar alle ouders in de gemeente om hen te wijzen op de leeftijdslimiet van de populaire Netflix-reeks Squid Game. Die Zuid-Koreaanse reeks brak de voorbije weken alle kijkcijferrecords. In Squid Game worden bijna vijfhonderd Koreanen met schulden worden op een mysterieuze locatie achtergelaten. Om te overleven – en miljoenen te winnen – spelen ze kinderspelletjes met een dodelijke afloop. In één scène spelen ze één-twee-drie-piano. Wie beweegt, wordt genadeloos neergeschoten door een reuzegrote pop.

In zijn mail baseert het gemeentebestuur van Bedfordshire zich op een handvol meldingen elders waarbij erg jonge kinderen de gewelddadige spelletjes imiteerden. ‘Er zijn zorgwekkende berichten over kinderen en jonge mensen die op school Squid Game nadoen’, schrijft de jeugddienst van Bedfordshire. ‘Ze kijken naar Squid Game via platformen als Youtube en TikTok en gameplatformen. We raden aan om uw kinderen niet naar Squid Game te laten kijken. De serie is expliciet en bevat veel geweld.’ In Groot-Brittannië is de leeftijdsgrens voor Squid Game 15 jaar, bij ons zestien jaar.

De Britse krant The Guardian verwijst in haar berichtgeving over Bedfordshire ook naar een voorval in België. Begin deze maand bleek dat kinderen in de Henegouwse gemeenteschool van Erquelinnes Béguinage de spelletjes uit de hitserie naspeelden op de speelplaats. De kinderen verliezen, zouden klappen hebben gekregen. Ook toen waarschuwde het gemeentebestuur van Erquelinnes ouders van jonge kinderen voor de reeks. ‘We waken er als schoolbestuur over dat deze gevaarlijke vorm van spelen wordt gestaakt en rekenen op uw medewerking om de kinderen bewust te maken van de mogelijke gevolgen’, schreef de gemeenteschool toen op Facebook.