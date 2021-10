Sammy Mahdi volgend jaar ‘geen kandidaat-voorzitter CD&V

Ook al werpt de staatssecretaris voor Asiel en migratie, Sammy Mahdi, zich op als ideologische roer­ganger van de CD&V, hij blijft zijn voorzitter Joachim Coens (CD&V).

‘Joachim Coen (CD&V-voorzitter, red.) moet weten dat hij op mij kan rekenen’, zo sprak CD&V-politicus en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi fors aan het einde van zijn interview in De Zevende Dag.

Hij kwam in het VRT-programma zijn nieuwe boek Van hol naar vol voorstellen. Met dat boek wil Mahdi zijn partij wakker wil schudden. De timing van dat boek is opmerkelijk. In december organiseert Coens een ideologisch CD&V-congres dat de partij dringend een nieuw elan moet geven. Mahdi werpt zich nu expliciet op als ideologische roer­ganger van de partij. Twee jaar geleden, in de voorzittersverkiezingen, moest Mahdi het nog nipt afleggen tegen Coens.

Volgende jaar organiseert CD&V nieuwe voorzittersverkiezingen. Toen hem in De Zevende Dag of hij de ambitie had om daar opnieuw aan deel te nemen als kandidaat-voorzitter, antwoordde Mahdi van niet. ‘Ik zal Joachim Coens steunen in de vernieuwing van de partij’, zei Mahdi. ‘Alles en iedereen die nog maar probeert verdeeldheid te zaaien tussen mij en Joachim zal daar niet in slagen omdat ik heel goed met Joachim overeen kom. Ik zal duwen en trekken in alle richtingen, maar niet om onze voorzitter onderuit te halen.’

In een interview met De Standaard afgelopen vrijdag had hij al laten verstaan dat hij de ‘partij als staatssecretaris voor Asiel en Migratie opnieuw op de kaart probeert te zetten’.