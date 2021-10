China test hypersonische raket met nieuwe mogelijkheden op nucleair gebied

China heeft een geheime test uitgevoerd met een hypersonische raket die in een baan rond de aarde werd gebracht, zo meldt The Financial Times zaterdag.

De Britse zakenkrant citeerde verscheidene bronnen die weet hadden van de test. Peking lanceerde in augustus een raket die in een lage baan om de aarde vloog alvorens neer te dalen naar het doelwit, maar dat werd volgens drie bronnen met 32 kilometer gemist.

Volgens bronnen werd het projectiel gedragen door een Lange Mars-raket. Lanceringen van die draagraketten worden over het algemeen aangekondigd, maar de test van augustus werd geheimgehouden. De vooruitgang die China heeft geboekt op het vlak van hypersonische wapens ‘heeft de Amerikaanse inlichtingendiensten verrast’, aldus de krant.

Vijf keer sneller dan het geluid

Behalve Peking ontwikkelen ook de VS, Rusland, Noord-Korea en minstens vijf andere landen hypersonische technologie. Hypersonische raketten, die net als ballistische raketten kernkoppen kunnen vervoeren, kunnen meer dan vijf keer sneller vliegen dan het geluid. Wat meer is, net als de veel tragere kruisraketten zijn ze manoeuvreerbaar, wat het moeilijker maakt hen te volgen en tegen te houden.

Landen als de VS hebben systemen ontwikkeld om zich te verdedigen tegen ballistische raketten en kruisraketten, maar men beschikt nog niet over de capaciteit om een hypersonische raket op te sporen en neer te halen.

Toenemende spanningen

China beschouwt de ontwikkeling van hypersonische technologie als cruciaal om zich te verdedigen tegen de Amerikaanse vooruitgang op dit vlak, zo stelde een recent rapport van het onderzoeksinstituut van het Amerikaanse parlement (CRS).

De test vindt plaats op een moment dat de spanningen tussen China en de VS toenemen en Peking zijn militaire activiteiten nabij Taiwan opvoert. Taiwan scheurde zich in 1949 af van het Chinese vasteland, is de facto autonoom en geniet steun van de VS. China beschouwt het eiland nog steeds als een afvallige provincie.