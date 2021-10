Vlaamse regering investeert meer dan 1,5 miljoen euro tegen dak- en thuisloosheid

Voor 2021 en 2022 investeert de Vlaamse regering 1,57 miljoen euro in ‘Housing first’, een programma om dakloze mensen die kampen met gezondheidsproblemen of een verslavingsproblematiek. Dat maakt Vlaams minister van Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) bekend.

‘Mensen die dak- of thuisloos zijn en bovendien kampen met een verslaving of gezondheidsproblemen, hebben het moeilijk om huisvesting te vinden. Met Housing First kunnen we hen begeleiden naar een woonst en van daaruit verdere stappen zetten’, zegt minister Beke. ‘Housing First start bij een duurzame woonoplossing in plaats van die te zien als een eindpunt. Deze methode wordt toegepast voor de groep dak- en thuislozen die meer dan twee jaar dak- en thuisloos zijn en bovendien psychisch kwetsbaar zijn of een ernstige vorm van verslaving hebben. Deze manier van werken levert betere resultaten op voor de mensen zelf en voor de samenleving’

Voor dit en volgend jaar betekent dit een investering van meer dan 1,5 miljoen euro verspreid over Vlaanderen en Brussel, waarmee tussen de 150 en 200 mensen begeleid kunnen worden.

‘Voor Housing First-werkingen zijn ‘dedicated teams’ aan de slag die multidisciplinair zijn samengesteld en waarin medewerkers vanuit verschillende organisaties de krachten bundelen. Op die manier wordt de expertise rond psychische ziektebeelden en verslaving bij sociaal werkers versterkt’, klinkt het nog.