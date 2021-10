Michael Caine (88) komt terug op voornemen te stoppen als acteur: ‘Rollen liggen op mijn leeftijd niet voor het oprapen’

De Britse acteur Michael Caine stopt dan toch niet met acteren. De film ‘Best Sellers’, vorige maand uitgebracht in de VS en Canada, was zijn laatste, zei hij zaterdag in een radioprogramma van de BBC. Later op de dag liet hij weten dat hij toch niet met pensioen gaat.

Het 88-jarige Britse icoon vertelde bij de BBC dat hij zijn besluit op te houden met acteren had genomen omdat rollen voor iemand van zijn leeftijd niet voor het opscheppen liggen en omdat zijn gezondheid te wensen overlaat. ‘Ik heb problemen met mijn ruggengraat en dat trekt door naar mijn benen. Ik kan daardoor niet goed lopen’.

Caines interview met de BBC kwam er naar aanleiding van zijn rol in ‘Best Sellers’, die hij ‘naar alle waarschijnlijkheid’ zijn laatste filmrol noemde. In de film speelt Caine overigens een chagrijnige auteur die met tegenzin op tournee gaat.

Van acteur naar auteur

De Britse acteur zal sowieso niet van het publieke toneel verdwijnen. Hij wil nog een tijdje actief blijven als schrijver, nadat hij onder meer zijn memoires heeft neergepend.

‘Ik heb een aantal succesvolle boeken geschreven. Dus ik zie mezelf nu niet meer als acteur maar als auteur. Dat is mooi want als acteur moet je om half zes ‘s ochtends opstaan en naar de studio, maar als schrijver kun je gewoon beginnen zonder je bed uit te komen.’

Er is maar één iemand waarvoor Michael Caine een uitzondering wil maken: de Britse regisseur Christopher Nolan, die zowel Dunkirk (2017) als Tenet (2020) regisseerde, zou hem zeker mogen bellen voor een kleine rol. Caine en Nolan hebben een speciale band. Zo heeft de acteur sinds 2005 in élke film van Nolan meegespeeld.

Michael Caine heeft al een carrière van meer dan zestig jaar achter de rug. Hij won twee keer een Academy Award: in 1986 als beste acteur in een bijrol voor ‘Hannah and her sisters’, de tweede in 1999 voor ‘The cider house rules’. Sinds 2000 is hij Officier in de Orde van het Britse Rijk.