Weerbericht | Vrij veel zon en zowat 15 graden

Het is zondagochtend zonnig, al komt er lokaal ook lage bewolking of mist voor. In de namiddag is het zonnig met veel sluierbewolking, maar over het noordwesten komt er dikkere bewolking binnen, waar de zon soms nog door kan schijnen.

In het zuiden is er minder bewolking, maar tegen de avond wordt de bewolking daar ook dominanter. Het kwik stijgt naar zowat 10 tot 11 graden over de Hoge Venen en naar ongeveer 14 of 15 graden elders. Er staat een meestal zwakke, over het westen soms matige, wind uit overwegend zuidelijke tot zuidoostelijke richtingen.

Tijdens de nacht van zondag op maandag verlaten de wolkenvelden ons land via het zuidoosten en wordt het vrijwel helder. Hier en daar kan wat nevel of mist gevormd worden. De minima gaan van -2 tot 2 graden ten zuiden van Samber en Maas en liggen tussen 2 en 6 graden elders, bij een zwakke tot soms matige zuiden- tot zuidoostenwind.

Maandag wordt het zonnig met veel sluierbewolking. In de late namiddag wordt de bewolking over het westen dikker, maar het blijft droog. Tegen de avond wordt het geleidelijk overal betrokken. Het wordt zacht met maxima van 14 tot 19 graden bij een aantrekkende zuidelijke wind. In de nacht naar dinsdag gaat het regenen.

Dinsdag wordt het eerst grijs met af en toe lichte regen. In de loop van de namiddag breekt de zon door en wordt het overwegend droog. Het wordt lokaal tot 21 graden bij een matige bries uit het zuidwesten en later zuiden.

Woensdag is het in de voormiddag nog grotendeels droog met soms nog een versluierde zon, vooral over de oostelijke landshelft. In de loop van de namiddag trekt een regenzone van west naar oost door het land en wordt het tijdelijk betrokken en regenachtig. Met temperaturen tot 19 of 20 graden is het nog steeds zacht. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten.