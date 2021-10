Elise Mertens pakt met dubbelpartner Hsieh Su-Wei eindzege op Indian Wells: ‘We zijn een topduo’

Elise Mertens heeft samen met haar Taiwanese dubbelpartner Hsieh Su-Wei de dubbelfinale op het tennistoernooi van Indian Wells gewonnen. Ze waren in twee sets te sterk voor het duo Veronika Kudermetova/Elena Rybakina: 7-6 en 6-3 na één uur en 36 minuten. Meteen de eerste eindzege samen op het WTA-toernooi in Indian Wells voor Mertens en Su-Wei, die eerder dit jaar al Wimbledon op hun palmares konden bijschrijven.

Het is voor de 25-jarige Mertens haar vierde dubbeltitel dit seizoen, haar tweede met de 35-jarige Hsieh. Eerder pakte ze de eindzege op de Australian Open (met Aryna Sabalenka), het WTA-toernooi van Istanboel (met Veronika Kudermetova) en Wimbledon (met Su-Wei Hsieh). In totaal zit ze al aan veertien dubbeltitels op WTA-niveau.

In het enkeltoernooi van Indian Wells, ook wel eens het vijfde grandslamtoernooi genoemd, moest Elise Mertens (WTA 18) al na een wedstrijd inpakken na verlies tegen de Italiaanse qualifier Jasmine Paolini (WTA 63).

Mertens en Hsieh zeker van WTA Finals

‘De eerste set was heel spannend, maar we hebben ons het meest solide getoond in de tiebreak’, reageerde Mertens achteraf op de persconferentie. ‘In de tweede set speelden we beter. We zijn heel blij met de eindzege en onze kwalificatie voor de WTA Finals.’

Voor Mertens en Hsieh was het de tweede triomf samen, na Wimbledon. Mertens zelf won al veertien WTA-titels in het dubbelspel, waarvan vier dit jaar. ‘We brengen samen veel tijd door om elkaar goed te leren kennen’, legde Mertens uit. ‘Op het terrein voelen we elkaar goed aan. We coachen elkaar ook goed. Tijdens de pauzes nemen we de tijd om even te spreken. We focussen altijd op de zaken die we goed doen. We vormen echt een goed duo samen.’