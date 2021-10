Standard geeft tegen OH Leuven 0-2 bonus weg na tien minuten blessuretijd

Luka Elsner heeft een slechte start gemaakt als nieuwe coach van Standard. De Rouches gaven in de blessuretijd nog een 2-0 voorsprong weg tegen OHL en bleven steken op een puntje (2-2). De kans dat er nog een staartje komt is groot, want in de laatste minuut geraakte bij de Leuvenaars doelman Rafael Romo gewond nadat hij vuurwerk tegen het hoofd kreeg.

Een gebeten Standard was duidelijk de betere ploeg in de openingsfase, zonder dat het tot groot gevaar leidde. Nkounkou werd weinig in de weg gelegd bij een wandeling door de zestien, maar deed er niet veel mee. Even later probeerde Bastien het, maar zijn schot was niet goed geplaatst. Aan de overkant kreeg Schrijvers, die na vijf wedstrijden op de bank nog eens aan de aftrap verscheen en de diepste man was als een soort valse spits, nog de beste kans van het eerste kwartier. Hij kon aanleggen van aan de rand van de grote baklijn, maar zijn schot was slap.

Waren de kansen in het eerste kwartier al eerder minikansjes, viel de partij daarna nog meer stil. Het duurde lang vooraleer er eindelijk nog eens iets op te merken viel. Iets voor het halfuur haalde Siquet uit vanop de rechterflank, doelman Romo hield OHL met een kwieke parade overeind. We waren bijna in slaap gedommeld doen Klaus dik vijf minuten voor de rust uithaalde. Romo loste de bal, Tapsoba was goed gevolgd en profiteerde door de 1-0 over de grond in doel te schuiven.

Ook de Leuvenaars leken wakker geschoten na de tegentreffer en maakten dan toch nog iets klaar. Mercier stuurde Schrijvers uitstekend diep, maar die kon er niet helemaal goed bij en besloot zonder al te veel kracht op doelman Bodart. Net voor de pauze haalde Amallah aan de overkant nog hard uit, maar Romo zat erbij.

VAR-check van 7 minuten

Meteen na de rust probeerde Keita het voor OHL met een schot vanop een metertje of twintig, maar heel veel kracht ging er van zijn poging niet uit. Bodart kon makkelijk oprapen. Bastien ondernam voor de Rouches een gelijkaardige, maar beter uitgevoerde poging. Romo kon net als bij de 1-0 niet klemmen, maar bracht in twee tijden toch redding.

Romo had al niet zijn avondje, maar het ergste moest blijkbaar nog komen. Na vijf minuten in de tweede helft beging hij een reusachtige blunder: Klauss kopte door naar Dragus, die richting doel duwde. De Venezolaanse keeper reikte flauwtjes met zijn hand naar de bal, maar liet de 2-0 eigenlijk zomaar passeren.

Standard rook bloed en amper twee minuten later scoorde Dragus al opnieuw, maar hij werd afgevlagd voor buitenspel. De VAR herbekeek die fase nog eens en nam daarbij zijn tijd: zeven (!) minuten. Handig, zo’n 3D-lijn.

Ongelofelijk maar waar

Middenin de tweede helft bracht Luka Elsner verloren zoon Mehdi Carcela tussen de lijnen. Hij had dit seizoen nog geen enkele minuut gespeeld en zelfs nog nooit deel uitgemaakt van de kern bij Standard, maar kreeg meteen een luid applaus van de fans. Bij OHL demonstreerden ze ondertussen nog eens dat ze dit seizoen een specialiteit maken van het mikken op het doelhout. Op een afgemeten hoekschop van Mercier kopte Dewaest tegen de lat.

Na zes van de tien minuten extra tijd - ja, u leest dat goed, tien - maakte Mercier met een knappe schicht van buiten de zestien de Leuvense aansluitingstreffer. Ongelofelijk maar waar: in minuut 99 werd Kaba niets in de weg gelegd, waardoor de invaller op aangeven van Maertens nog 2-2 kon maken. In de laatste minuut misdroegen de Standard-fans zich nog zwaar door vuurwerk tegen het hoofd van OHL-keeper Rafael Romo te gooien.