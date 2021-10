Al sinds 2015 houdt een man die samen met twee andere mannen veroordeeld is voor moord zijn onschuld vol. In hoger beroep is een nieuwe verdachte in beeld gekomen, toen iemand in de rechtbank plotseling diens naam riep. Dat werd bevestigd aan het NRC.

