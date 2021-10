Antwerp is leider af: Zulte Waregem staat op uit de doden

Zo goed Antwerp de interlandbreak inging, zo slecht kwam het er weer uit. De Great Old ging zaterdagavond met 2-1 de boot in bij het in crisis verkerende Zulte Waregem. Het eerste bedrijf was nochtans volledig voor de bezoekers, die op voorsprong kwamen via Benson. De harde kern van Essevee zette een protestactie op tegen Dury, maar die trok uiteindelijk aan het langste eind met een knappe remonte van zijn ploeg na rust.

Vier wissels bij Antwerp, maar liefst zes bij Zulte Waregem. Beide ploegen begonnen allesbehalve met dezelfde basisformaties aan de partij als in hun jongste wedstrijd voor de interlandbreak. Dury en Priske hadden echter andere argumenten om in te grijpen. Essevee pakte slechts 1 op 12, en verloor op de vorige speeldag met zware 5-1 cijfers bij promovendus Seraing. Antwerp zette daar een 15 op 15 tegenover. Yusuf verving de licht geblesseerde Nainggolan. Verder baadde Priske in luxe. Zo kon hij de wederoptredende Balikwisha inzetten.

Verdeelde Essevee-fans

Antwerp monopoliseerde de bal tegen het noodlijdende Zulte Waregem, dat haast een hele eerste helft op de eigen helft kampeerde. Toch vonden de bezoekers geregeld de ruimte. Yusuf trapte over, Balikwisha in de draai naast. Na een kwartier spelen maakte de harde kern van de thuisploeg haar opwachting achter het doel van Bossut. Een protestactie om het ontslag van Dury te eisen, waarbij ook vuurpijlen en rookbommen op het veld vlogen.

Het vertrouwen bij Essevee kelderde nu nog meer, zéker toen Benson zich knap vrij kapte en met een heerlijke plaatsbal raak trof. Spandoeken met daarop ‘Dury buiten’ en ‘Hou de eer aan jezelf’ werden ontrold. Voor de aftrap vielen er ook al de boodschappen ‘From hero to zero’ en ‘Stop de gijzeling’ te lezen. Het zette het Antwerpse bezoekersvak aan om Dury een hart onder de riem te steken, een gebaar dat dan weer op appreciatie kon rekenen bij heel wat thuissupporters. Een bewijs dat de verdeeldheid onder de Essevee-fans groot is.

Ondertussen ging de wedstrijd natuurlijk voort, en moest Buta de strijd vroegtijdig staken. De Portugees kwam na een vrijschop slecht neer, ook al was er geen voorafgaand contact mee gemoeid. De Antwerpenaren probeerden na de 0-1 nog een paar keer te prikken, maar maakten veelal de foute keuze. Toen op slag van rust Srarfi eens ruimte kreeg om uit te breken, talmde hij te lang om in te spelen. Symptomatisch voor de vormcrisis bij hem en zijn ploegmaats. Een wissel halfweg was zijn deel.

Antwerp verliest controle na rust

In het begin van het tweede bedrijf zagen we hetzelfde spelbeeld, en liet Frey dé kans liggen om de partij te beslissen. Pleitinckx hield de Gouden Stier van een dertiende goal. Zulte Waregem leefde nog, en nam zowaar initiatief. Gano kopte eerst nog op Butez. Toen diezelfde Gano op een hoekschop Frey aftroefde, was de Antwerp-doelman geklopt. Bij die gelijkmaker bleef het trouwens niet, want Kutesa maakte na een fantastische counter de ommekeer compleet. Net ervoor had Vossen met een volley ook nog de lat getroffen.

Priske geloofde niet wat hij zag, en greep in door Miyoshi en Haroun in de ploeg te droppen. Die laatste fusilleerde Bossut met een prima afstandsschot. Toch was het vooral Zulte Waregem dat nog op zoek ging naar een derde treffer. Vossen mikte twee keer op Butez, Gano trof de buitenkant van de paal. Het bleef bij 2-1, waardoor Antwerp na vijf opeenvolgende overwinningen zijn zegereeks ziet beëindigen. Dury, die luid werd toegezongen, boekt met zijn manschappen drie belangrijke punten.