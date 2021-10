Noorse politie twijfelt aan terroristisch motief van Deense boogschutter

Handelde de Deense schutter die donderdag vijf mensen doodde met pijl en boog vanuit een terroristisch motief? De twijfel groeit bij de Noorse politie. Het is zelfs onzeker of de man zich daadwerkelijk tot de islam bekeerd had.

Op de persconferentie na de dodelijke aanval van een boogschutter in het Noorse Kongsberg klonk het nog stellig dat de verdachte, een 37-jarige Deen, zich tot de islam bekeerd had. Hij stond zelfs al op de radar van de politie vanwege radicalisering. Het motief achter de moord op vijf mensen werd dan ook in de richting van terreur gezocht. Politie-inspecteur Thomas Omholt plaatst zaterdag op een persconferentie vraagtekens bij die versie van de feiten.

Omholt acht het waarschijnlijk dat de verdachte zich niet tot de islam had bekeerd, zoals aanvankelijk gedacht. In de voorbije dagen kwam steeds meer een beeld bovendrijven van een man met ernstige mentale problemen. De Deen is inmiddels ook overgedragen aan de gezondheidsdiensten. Mogelijk is hij niet toerekeningsvatbaar.

In 2015 werd de politie al eens getipt over de man. Volgens onderzoek wees toen niets erop dat de man een terroristische bedreiging zou vormen. Het onderzoek toonde dat de verdachte zijn vermeende bekering tot de islam niet ernstig nam, zei Omholt.

‘Onverantwoorde communicatie’

Op NRK, de Noorse openbare omroep, reageren moslims teleurgesteld op de communicatie van de politie. ‘Het doet pijn, erg pijnlijk’, zegt een van hen. Een jonge moslima zei dat ze er tegenop zag dat ze ‘zichzelf weer zou moeten uitleggen tegenover een actie die ik niet gepleegd heb’. Aziz Ahmedovic, een Noorse imam, noemt het meedelen van het geloof van de verdachte ‘onverantwoord’.