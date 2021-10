Union recht de rug in de tweede helft en wint duel der promovendi met 4-2 van Seraing

Union heeft zaterdagmiddag na een spectaculaire wedstrijd de drie punten thuisgehouden tegen Seraing. Union stond aan de rust met een mannetje minder nochtans 0-2 achter, maar Kaoru Mitoma ontbond in de tweede helft zijn duivels en lag met een hattrick aan de basis van de 4-2 overwinning.

Zaterdagmiddag stond in het Dudenpark een duel der promovendi op het programma. Union ving de partij aan met de betere papieren: de 1B-kampioen kon mits een overwinning naast Club Brugge aan de leiding komen. Mazzu gunde Lazare voor het eerst dit seizoen een basisplaats, ook Siebe van der Heyden verscheen voor het eerst sinds 22 augustus in de basis. Seraing-coach Jordy Condom voerde geen wissels door na de ruime 5-1 overwinning tegen Zulte Waregem.

Het zonnige weer inspireerde beide teams niet om er vanaf het begin een boeiende pot voetbal van te maken. Het was wachten tot het eerste kwartier volmaakt was op een eerste doelkans: Maziz deelde een knappe panna uit bij Nielsen en vond ruimte voor een schot, maar Moris kon al bij al makkelijk pakken. Union gaf niet thuis en creëerde amper kansen, enkel Undav kon voor wat dreiging zorgen: eerst kopte hij een voorzet van Teuma voorlangs, nadien kon hij zijn plaatsbal net niet genoeg in de hoek mikken waardoor Dietsch redding kon brengen.

Derde kwartier legt wedstrijd in beslissende plooi

Het was wachten tot het halfuur vooraleer de wedstrijd echt kon openbreken na een gezondheidswandeling van Ablie Jallow: de 22-jarige Gambiaan infiltreerde vanop de eigen helft, schakelde enkele mannetjes uit en plaatste het leer aan de overkant via beide palen voorbij Anthony Moris: 0-1 na een schitterend doelpunt.

Wie dacht dat het tegendoelpunt de thuisploeg zou wakker schudden, kwam bedrogen uit. Amper vier minuten na de 0-1 kreeg Union namelijk een nieuwe opdoffer te verwerken: Christian Burgess liet zich op een balletje binnendoor zomaar ringeloren door Mikautadze, die de bal daarna door de benen van Moris in doel schoof.

Nog 10 minuten hadden de Unionisten om in de eerste helft iets aan de 0-2 achterstand te doen, maar het ging van kwaad naar erger: net voor de rust besloot lazare Amani scheidsrechter Nathan Verboomen op een cynisch applausje te trakteren, wat hem op zijn tweede gele kaart van de namiddag kwam te staan. Geen eerste basisplaats om in te kaderen voor de 23-jarige Ivoriaan.

Invaller Mitoma laat wedstrijd helemaal kantelen

Felice Mazzu moest op zoek naar oplossingen en bracht Kaoru Mitoma in de ploeg ten koste van Bart Nieuwkoop. Een uitstekende keuze, zo bleek, want de Japanner nam Union bij de hand in een spectaculaire tweede helft. Welgeteld drie minuten had Mitoma nodig om zich een eerste keer te tonen: de huurling van Brighton slingerde zich moeiteloos voorbij Mansoni en legde perfect terug op Nielsen, maar de Deen kon zijn schot niet kadreren. ‘Als mijn ploegmaats het niet afmaken, doe ik het zelf wel’, dacht Mitoma, die in de 56ste minuut op aangeven van Teuma de aansluitingstreffer voorbij Dietsch schoot.

Seraing was nergens meer en het leek wel Union dat met een mannetje meer speelde. Op het uur hingen de bordjes ei zo na gelijk: na een actie van opnieuw Mitoma zonderde Teuma Vanzeir af voor Dietsch, maar de doelman had een schitterende parade in huis. Maar het was slechts uitstel van executie, want in de 66ste minuut lukte Union dan toch de gelijkmaker: Undav legde een voorzet van Nielsen in één tijd terug op Vanzeir, die enkel nog hoefde binnen te tikken.

En nog was het niet gedaan. Union bleef drukken en ging op zoek naar de winnende treffer. Een kwartier voor tijd kwam die er ook: Vanzeir bediende Mitoma met een perfect balletje binnendoor, en de Japanner schoof zijn tweede van de namiddag beheerst in doel. En nog was de droomnamiddag van Mitoma niet voorbij: in het slot van de partij legde hij na een knappe solo nog de 4-2 in doel, tot groot jolijt van het publiek.

Union komt dankzij deze ommekeer samen met Club Brugge aan de leiding in de Jupiler Pro League.