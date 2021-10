Studentenclub geschorst na naakte studentendoop op campus ULB

Leden van een studentenclub op de ULB hebben donderdag midden op de campus in Elsene naakt seksuele activiteiten nagebootst, in het kader van een doop. De universiteit heeft de activiteiten van de studentenclub opgeschort, de bestuursleden moeten donderdag meer uitleg komen verschaffen.

Het zijn geen fraaie beelden die op sociale media de ronde doen: midden op de campus van de Université Libre de Bruxelles (ULB) in Elsene stonden studenten naakt seksuele activiteiten na te bootsen, allicht in het kader van hun studentendoop. Enkele toevallige omstaanders lieten daarbij luid hun verontwaardiging horen.

Het universiteitsbestuur is op de hoogte van het incident. De verantwoordelijke van de studentenvereniging moet zich donderdag verantwoorden bij de vicerector, klinkt het bij de woordvoerder. ‘In afwachting zijn de activiteiten van de bewuste vereniging geschorst.’ De activiteiten vormen een inbreuk op het doopcharter van de universiteit, dat studentenverenigingen voorschrijft dat ‘de morele en fysieke integriteit van studenten tijdens een doop gerespecteerd wordt.’

Kritiek op studentendopen

Na het overlijden van student Sanda Dia bij een studentendoop in 2018 is de discussie over studentendopen nog lang niet beslecht. Bij de start van het academiejaar raakten in Louvain-la-Neuve raakten twee studenten zwaargewond. In Vlaanderen eiste de Antwerpse rector Herman Van Goethem een verbod op de ‘schachtenverkoop’. ‘Geritualiseerd misbruik’, noemt hij dat onderdeel van de studentendoop.