De slaapmuis, de lekkernij die de maffia verraadt

De Italiaanse politie heeft zaterdag tijdens een actie tegen drugscriminaliteit in het zuidelijke Calabrië drie personen gevat. De weggever: 235 porties slaapmuizenvlees, een lekkernij onder maffiosi.

De Italiaanse carabinieri voerden een huiszoeking uit in het kader van een marijuana-onderzoek. Toen ze in het huis 235 slaapmuizen in diepvrieszakjes aantroffen, wisten ze haast zeker dat ze op connecties van de ‘ndrangheta waren gestoten. De misdaadorganisatie heeft zijn wortels in de zuidelijke regio Calabrië en is verzot op de beschermde diersoort.

In de heuvels en bergen van Calabrië jagen stropers ’s nachts op de muizensoort. Dure restaurants dienen ze clandestien op als lekkernij. Volgens de legende worden de belangrijkste beslissingen onder de leden van de ‘ndrangheta genomen onder het genot van een bord geroosterde slaapmuis. Ook bij verzoeningsbijeenkomsten tussen verschillende families van de clan worden ze als feestmaal opgediend.

Volgens de Italiaanse media werden in het huis in Delianuova, regio Aspromonte, ook levende exemplaren van de muis in kooien gevonden. Vermoedelijk werden ze daar vetgemest om later opgediend te worden. Drie personen werden gearresteerd op verdenking van het vangen en doden van de beschermde muizen. Het is niet duidelijk of er ook partijen drugs in beslag genomen werden.