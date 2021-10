Vaccinatieclash: burgemeester Chicago dreigt met onbetaald verlof voor helft van politiekorps

De burgemeester van Chicago eist dat alle agenten zich laten vaccineren of twee keer per week laten testen. ‘Een product van een dictatuur’, aldus de vakbondsvoorzitter, die opriep om te staken en daardoor voor de rechter werd gesleept door de burgemeester.

De burgemeester van Chicago, Lori Lightfoot, en de voorzitter van de grootste politievakbond van Chicago, John Catanzara, zijn verwikkeld in een bitse, juridische discussie over vaccinatie- en test-eisen voor politieagenten. Lightfoot kondigde in augustus al aan dat iedereen die voor de stad werkt, en dus ook het politiekorps, voor zaterdag volledig gevaccineerd moest zijn. Enkel mensen met een geldig medisch of religieus bezwaar zouden een uitzondering kunnen aanvragen.

Uiteindelijk besliste de burgemeester om de regeling ietwat te versoepelen omdat er veel weerstand kwam: tot het einde van het jaar kunnen personeelsleden die niet gevaccineerd zijn wel nog aan het werk blijven, maar moeten ze zich twee keer per week op eigen kosten laten testen en hun vaccinatiestatus registreren bij de stad.

Twee filmpjes

‘Dit is het product van een dictatuur’, reageerde Catanzara ontsteld. ‘Ik voorspel dat veel politieagenten niet zullen komen opdagen. En alles wat er gebeurt omdat we een tekort aan agenten hebben, is de verantwoordelijkheid van de burgemeester.’

De vakbondsvoorzitter nam vervolgens ook twee filmpjes op die hij breed verspreidde binnen het korps, en die veel ophef veroorzaakten. In het eerste filmpje voorspelt hij luidop dat ‘toch zeker vijftig procent van het korps niet meer zal komen werken vanaf het weekend’. In het tweede filmpje spreekt hij de agenten rechtstreeks aan en zegt hij dat ‘je de oproep om je vaccinatiestatus te registeren gerust kunt negeren’. ‘Je hoeft de orders van je oversten om die status te registreren in het onlineportaal niet te volgen’, klinkt het.

De burgemeester beschouwt de filmpjes van Catanzara als een oproep tot illegaal staken en trok naar de rechtbank. Daar werd vrijdag beslist dat het om een reële dreiging van de verstoring van de openbare orde ging en dat de vakbondsvoorzitter niet meer publiek mag communiceren tot minstens 25 oktober.

Onbetaald verlof

‘Als de burgemeester van Chicago kan en zal ik niet toekijken hoe de retoriek van mensen met een complottheorie de gezondheid en veiligheid bedreigt van onze burgers en onze gezondheidswerkers’, aldus Lightfoot. ‘Meneer Cataranza heeft doelbewust verkeerde informatie verspreid in het politiekorps door te liegen over de voorwaarden van de registratie en door te liegen over het feit dat er geen repercussies zullen zijn wanneer politieagenten hun vaccinatie-status niet registreren.’

De gevolgen voor agenten die zich niet laten vaccineren en niet laten registreren in het onlineportaal, zijn niet gering. Lightfoot heeft immers meermaals benadrukt dat die agenten per direct met onbetaald verlof gestuurd worden.

Ondertussen hangt de politie van Chicago een personeelsprobleem boven het hoofd. De exacte cijfers zijn nog niet gecommuniceerd, maar naar schatting is de helft van de agenten nog niet gevaccineerd en ook nog niet geregistreerd. In andere Amerikaanse steden die soortgelijke vaccinatie-eisen handhaven, zijn de problemen nijpend. Zo moeten rechercheurs in Seattle ingezet worden om patrouilles uit te voeren door het tekort aan agenten. In San Francisco zijn minstens 130 agenten momenteel van de straat.