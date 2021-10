Nederlanders tanken massaal vlak over Belgische grens: ‘Leuker én goedkoper!’

Tankstations in het noorden van de Kempen draaien overuren. De Nederlandse brandstofprijzen zijn nog hoger dan de onze, dus trekken onze noorderburen massaal de grens over om te tanken.

Het herstel na de coronacrisis heeft de vraag naar brandstof gevoelig verhoogd. Dat leidt in heel Europa tot stijgende prijzen. Maar wie zijn bankrekening al voelt bloeden aan een Belgische pomp, weet allicht niet dat het bij onze noorderburen nog erger is. Met benzine die meer dan twee euro per liter kost, lieten verongelijkte Nederlandse automobilisten de voorbije weken al optekenen dat ze ‘nooit meer’ in eigen land zouden tanken.

Bij tankstation Van Raak in Poppel, amper enkele meters van de grens, is het volle bak in meer dan één betekenis van het woord. ‘Het is hier altijd druk, maar de voorbije drie weken merkten we echt een verschil’, zegt bediende Mies Nooyens. ‘In Nederland worden nog meer accijnzen geheven, wat zorgt voor nog hogere prijzen. En dus komen de Nederlanders hier tanken.’

Marco: ‘Ik woon net over de grens. Dan loont het de moeite om even langs hier te rijden.’ Foto: Bert De Deken

Ondanks de wachtrij gaat het toch vlot vooruit. Marco zit er niks mee in om even aan te schuiven. ‘Ik maak best veel kilometers, zo’n honderdvijftig per dag. Ik woon net over de grens, in Goirle. Dan loont het de moeite om even langs hier te rijden.’ Resscy komt van Esch, een half uur rijden van Poppel. ‘Maar ik werk hier vlakbij. Ik tank meestal in België, en nu zeker. Het scheelt toch al snel 15 tot 20 euro. Als je het niet doet, ben je een dief in je eigen portemonnee.’

Een ouder koppel maakt van de terugkeer naar huis van een familiebezoek in Oud-Turnhout gebruik om brandstof in te slaan. ‘Morgen moeten we naar de Randstad dus tanken we nu nog even. Dat maakt een verschil van 15 euro.’ In de grensgebieden van Nederland geven de pompen nog relatief veel korting om de leegloop naar België te beperken.

Steekproefsgewijs gaan we ook een kijkje nemen over de grens. Aan de lege Tamoil op het industrieterrein in Goirle twijfelt een automobilist even. Een blik op de prijzen doet hem van gedachten veranderen en doorrijden.

Aan de Texaco in het centrum van Goirle heeft Rianne wel net haar tank gevuld. ‘Hij was bijna leeg, ik was niet meer in Poppel geraakt’, lacht ze. ‘Het is echt niet normaal in Nederland. Volgende keer ga ik zeker weten weer in België tanken. Leuker én goedkoper!’

Voor Nederlanders die op benzine rijden, is het voordeel evident (zie tabel). Nederlandse dieselrijders doen dan weer niet veel voordeel met een omweg naar België. Bij Van Raak staat de prijs op 1,634 euro per liter, bij Tamoil is dat 1,649. Voor een volle tank van 45 liter maakt dat 73,53 euro in België en 74,21 euro in Nederland, of amper 70 cent verschil.