Vrouw in levensgevaar na burenruzie in Kortrijk, zes mensen opgepakt

Bij een burenruzie is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zestigjarige vrouw zwaargewond geraakt. Dat meldt Het Nieuwsblad.

In de stationsbuurt in Kortrijk, in de Minister Tacklaan, is een burenruzie volledig uit de hand gelopen. De vrouw had naar de woonmaatschappij gebeld om haar beklag te doen en kwam daarover in conflict met haar overbuur, schrijft Het Nieuwsblad. Eerder op de dag zouden de zoon van de vrouw en de zoon van de overbuur al gevochten hebben.

Later op de avond kwam het tot een vechtpartij waarbij de zus van de overbuur de vrouw aangevallen heeft. De vrouw werd aangevallen in haar appartement. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis AZ Groeninge en zou onder meer een schedelbreuk opgelopen hebben.

Zes personen werden opgepakt na de feiten, zo bevestigt de politie van de zone VLAS aan Belga.