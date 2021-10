Nationale staking bij Lidl: ‘Meeste winkels blijven dicht’

De vakbonden bij Lidl hebben opgeroepen om vandaag, zaterdag, alle winkels dicht te houden. Vele filialen lijken gehoor te geven aan de oproep. De acties hebben te maken met de hoge werkdruk.

‘De meeste winkels blijven dicht’, aldus de vakbonden. Met de actie van zaterdag willen de vakbonden de druk op de directie verhogen. Komende maandag gaan vakbonden en directie voor het eerst sinds vorige maandag weer samenzitten. ­Intussen is er al sinds woensdag een sociale actie bij Lidl waarbij de afgelopen dagen een honderdtal winkels dichtbleef en ook distributiecentra getroffen werden.

Vier jaar geleden was er bij Lidl ook al een stakingsgolf wegens te veel taken en te weinig handen. Lidl beloofde toen dat elke winkel per week over 42 uur extra personeel zou beschikken en het richtte een vliegende ploeg op om bij te springen.

Maar Lidl kondigde recent aan de 42 uur extra handen te willen afbouwen vanaf februari. De vliegende ploeg van 146 mensen zou met 12 uitgebreid worden, maar dat was volgens de vakbonden totaal onvoldoende. Bij Lidl werken 8.000 mensen. De keten telt 309 winkels. Oorspronkelijk was Lidl een discounter met een beperkt aanbod, maar gaandeweg vervelde het tot een klassieke supermarkt met een ruim assortiment.

De vakbonden vinden dat Lidl de verzuchtingen van de mensen onvoldoende ernstig neemt, waardoor een negatieve spiraal dreigt waarbij steeds meer mensen ziek uitvallen. Lidl betreurt de actie.